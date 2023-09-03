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Экономика

Кабмин выделил более 2,6 млрд рублей на поддержку закрытых аэропортов

Ведомости

Правительство России выделило еще более 2,6 млрд руб. на поддержку аэропортов на юге и в центре России, которые были закрыты с февраля прошлого года. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина. 

Средства направят на поддержку 11 аэропортов, в которых временно приостановлено обслуживание гражданских авиарейсов: в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Анапе, Геленджике, Элисте, Липецке, Белгороде, Брянске, Курске, Воронеже и Симферополе,

Таким образом, закрытые аэропорты смогут частично компенсировать операционные расходы, пояснили в кабмине.

Ранее по теме: Кабмин выделит почти 2,5 млрд рублей на поддержку закрытых аэропортов

В мае 2023 г. правительство выделило почти 2,5 млрд руб. на поддержку аэропортов на юге и в центральной части страны. Тогда премьер-министр Михаил Мишустин напомнил, что в 2022 г. на эти же цели аэропортам направили около 7 млрд руб. По его словам, благодаря этому решению «удалось сохранить высококвалифицированные кадры и изменения в численности сотрудников нигде не превысили и 10%».

Российские авиакомпании по итогам 2022 г. перевезли в общей сложности 95,1 млн пассажиров, писали ранее «Ведомости» со ссылкой на статистику Росавиации. Итоговый пассажиропоток в прошлом году оказался на 16 млн человек (14,3%) меньше, чем годом ранее, и на 5 млн ниже планки, заданной в марте 2022 г. президентом РФ Владимиром Путиным.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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