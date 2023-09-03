Кабмин выделил более 2,6 млрд рублей на поддержку закрытых аэропортов

В мае 2023 г. правительство выделило почти 2,5 млрд руб. на поддержку аэропортов на юге и в центральной части страны. Тогда премьер-министр Михаил Мишустин напомнил, что в 2022 г. на эти же цели аэропортам направили около 7 млрд руб. По его словам, благодаря этому решению «удалось сохранить высококвалифицированные кадры и изменения в численности сотрудников нигде не превысили и 10%».