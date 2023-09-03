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Экономика

На субсидирование кредитов для закупки самолетов направят 30 млрд рублей

Ведомости

Правительство России продлило программу субсидирования кредитов, которые привлекаются лизинговыми компаниями для закупки отечественных самолетов, в ближайшие годы на эти цели в бюджете предусмотрено более 30 млрд руб., сообщили в пресс-службе кабмина. 

Правительство субсидирует кредиты на закупку самолетов в 2023–2025 гг. Согласно постановлению, которое подписал ранее премьер-министр Михаил Мишустин, действующую программу субсидирования процентных ставок по кредитам распространят на займы, взятые в текущем году. В кабмине пояснили, что до сих пор программа позволяла субсидировать кредиты, взятые в 2008–2022 гг. 

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Ее продление поможет снизить издержки лизингодателей и частично компенсировать финансовую нагрузку на авиакомпании, говорится в сообщении.

Программу субсидирования для лизинговых компаний, которые закупают отечественную авиатехнику, запустили в 2012 г., она предполагает возмещение государством 90% затрат на уплату процентов по кредиту.

В апреле Минтранс РФ запросил правительственные субсидии для отечественных авиакомпаний на перевозки в летнем сезоне. Замминистра ведомства Игорь Чалик тогда напомнил, что в зимнем расписании с ноября 2022 г. по март 2023 г. авиакомпаниям было выделено 25,3 млрд руб. По его словам, это позволило перевезти 27,4 млн пассажиров внутри страны.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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