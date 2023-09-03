На субсидирование кредитов для закупки самолетов направят 30 млрд рублей
Правительство России продлило программу субсидирования кредитов, которые привлекаются лизинговыми компаниями для закупки отечественных самолетов, в ближайшие годы на эти цели в бюджете предусмотрено более 30 млрд руб., сообщили в пресс-службе кабмина.
Правительство субсидирует кредиты на закупку самолетов в 2023–2025 гг. Согласно постановлению, которое подписал ранее премьер-министр Михаил Мишустин, действующую программу субсидирования процентных ставок по кредитам распространят на займы, взятые в текущем году. В кабмине пояснили, что до сих пор программа позволяла субсидировать кредиты, взятые в 2008–2022 гг.
Ее продление поможет снизить издержки лизингодателей и частично компенсировать финансовую нагрузку на авиакомпании, говорится в сообщении.
Программу субсидирования для лизинговых компаний, которые закупают отечественную авиатехнику, запустили в 2012 г., она предполагает возмещение государством 90% затрат на уплату процентов по кредиту.
В апреле Минтранс РФ запросил правительственные субсидии для отечественных авиакомпаний на перевозки в летнем сезоне. Замминистра ведомства Игорь Чалик тогда напомнил, что в зимнем расписании с ноября 2022 г. по март 2023 г. авиакомпаниям было выделено 25,3 млрд руб. По его словам, это позволило перевезти 27,4 млн пассажиров внутри страны.