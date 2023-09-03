На субсидирование кредитов для закупки самолетов направят 30 млрд рублей

В апреле Минтранс РФ запросил правительственные субсидии для отечественных авиакомпаний на перевозки в летнем сезоне. Замминистра ведомства Игорь Чалик тогда напомнил, что в зимнем расписании с ноября 2022 г. по март 2023 г. авиакомпаниям было выделено 25,3 млрд руб. По его словам, это позволило перевезти 27,4 млн пассажиров внутри страны.