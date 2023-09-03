Британский Barclays улучшил прогноз по ВВП России и Турции
Аналитики британского банка Barclays становятся более оптимистичными в отношении экономических перспектив России и Турции, пишет Bloomberg со ссылкой на отчет специалистов. Barclays резко повысил свой прогноз роста ВВП Турции на 2023 г. до 2,9%, а рост экономики России, как ожидается, составит 1,7%.
Улучшение прогноза для Турции последовало за ростом экономических показателей в первой половине года. Аналитики связали это с выборами, а также с «ограниченным ужесточением политики в поствыборной среде». В связи с этим экономисты банка также пересмотрели свой прогноз роста экономики Турции на 2024 г. с 0,5% до 1,6%.
По мнению Barclays, в России бюджетные стимулы и рост кредитования ведут к «более быстрому, чем ожидалось, восстановлению экономики, обусловленному главным образом внутренним спросом». При этом повышение ключевой ставки до 12%, а также «риски дальнейшего ужесточения, новые санкции и логистические трудности» создают угрозу снижения темпов роста в ближайшем будущем, говорится в отчете.
На фоне ослабления рубля ЦБ принял 15 августа решение повысить ключевую ставку сразу на 3,5 п. п. до 12%. Это решение регулятор объяснил усилением инфляционного давления и инфляционных ожиданий, на которые давит динамика обменного курса. Председатель регулятора Эльвира Набиуллина заявила 1 сентября, что вероятность снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях мала.
5 июля премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что ВВП страны по итогам 2023 г. может вырасти более чем на 2%, если «не будет каких-то форс-мажорных обстоятельств». Президент России Владимир говорил, что темпы роста экономики РФ в этом году ускорялись от месяца к месяцу, поэтому можно полагать, что в 2023 г. рост полностью перекроет прошлогоднее снижение.