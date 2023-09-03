Британский Barclays улучшил прогноз по ВВП России и Турции

5 июля премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что ВВП страны по итогам 2023 г. может вырасти более чем на 2%, если «не будет каких-то форс-мажорных обстоятельств». Президент России Владимир говорил, что темпы роста экономики РФ в этом году ускорялись от месяца к месяцу, поэтому можно полагать, что в 2023 г. рост полностью перекроет прошлогоднее снижение.