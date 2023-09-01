Набиуллина назвала маловероятным снижение ключевой ставки в ближайшее время
Вероятность снижения Центробанком (ЦБ) ключевой ставки на ближайших заседаниях мала, заявила председатель регулятора Эльвира Набиуллина журналистам.
«Снижение ключевой ставки на ближайших заседаниях маловероятно <...> Мы снижать ставку можем только тогда, когда увидим устойчивое снижение темпов роста цен», – сказала она.
Набиуллина напомнила, что регулятор повысил на внеочередном заседании ставку в августе именно из-за эскалации рисков для инфляции. При этом ЦБ допускает повышение ставки в этом месяце для выхода на цель по инфляции 4% в следующем году.
На фоне ослабления рубля ЦБ принял 15 августа решение повысить ключевую ставку сразу на 3,5 п. п. до 12%. Это решение регулятор объяснил усилением инфляционного давления и инфляционных ожиданий, на которые давит динамика обменного курса. ЦБ позже в тот же день сообщил, что не исключает дальнейшего роста ставки в случае усиления проинфляционных рисков – плановое заседание пройдет 15 сентября.
Годовая инфляция в июле составила 4,3% после 3,25% в июне. В месячном выражении цены выросли на 0,63%. По прогнозу ЦБ, годовая инфляция в ближайшие месяцы продолжит повышаться на фоне нарастания ценового давления, а также выхода из расчета низких значений месячных приростов лета 2022 г. ЦБ ожидает, что инфляция к концу 2023 г. окажется на уровне 5–6,5% годовых и вернется к цели в конце 2024 г.
После повышения ставки и на фоне новостей о возможном ужесточении властями валютного контроля рубль несколько укрепился. Как писали ранее «Ведомости», на встрече президента Владимира Путина с членами правительства и Набиуллиной было решено пока не устанавливать нормативы продажи экспортерами валютной выручки и не вводить ограничения на движение капитала.