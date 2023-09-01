Набиуллина назвала маловероятным снижение ключевой ставки в ближайшее время

Годовая инфляция в июле составила 4,3% после 3,25% в июне. В месячном выражении цены выросли на 0,63%. По прогнозу ЦБ, годовая инфляция в ближайшие месяцы продолжит повышаться на фоне нарастания ценового давления, а также выхода из расчета низких значений месячных приростов лета 2022 г. ЦБ ожидает, что инфляция к концу 2023 г. окажется на уровне 5–6,5% годовых и вернется к цели в конце 2024 г.