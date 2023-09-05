Стоимость нефти Brent превысила $90 за баррель впервые с ноября
Стоимость нефти марки Brent превысила $90/барр. впервые с ноября прошлого года, следует из данных торгов. В то время как 5 сентября Россия и Саудовская Аравия продлили добровольное сокращение добычи.
По состоянию на 17:04 мск цена ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE выросла на 1,46% до $90,25/барр. Цена нефти марки WTI в ноябре составляет $87,17/барр., свидетельствуют данные торгов.
5 сентября вице-премьер Александр Новак сообщил, что Россия продлит сокращение добычи нефти до конца декабря 2023 г.
5 сентября также стало известно, что Саудовская Аравия решила продлить добровольное сокращение добычи нефти на 1 млн барр./сутки еще на три месяца – до конца декабря 2023 г., передает Reuters. Решение о добровольном сокращении будет пересматриваться ежемесячно, подчеркнули в Эр-Рияде.
3 июля Новак заявил, что Россия добровольно сократит экспорт нефти еще на 500 000 барр./сутки в августе. В аппарате вице-премьера поясняли журналистам, что поставки за рубеж сократятся за счет дополнительного снижения добычи в России. В начале августа Новак сообщил о продлении сокращения экспорта нефти на сентябрь, но до 300 000 барр./сутки.
Как заявляла управляющий эксперт центра аналитики и экспертизы ПСБ Екатерина Крылова в интервью «Ведомостям», комментируя августовское сокращение России, продолжение снижения поставок нефти из России и формирующийся дефицит сырья в мире будут способствовать дальнейшему росту котировок.