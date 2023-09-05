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Экономика

Стоимость нефти Brent превысила $90 за баррель впервые с ноября

Ведомости

Стоимость нефти марки Brent превысила $90/барр. впервые с ноября прошлого года, следует из данных торгов. В то время как 5 сентября Россия и Саудовская Аравия продлили добровольное сокращение добычи.

По состоянию на 17:04 мск цена ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE выросла на 1,46% до $90,25/барр. Цена нефти марки WTI в ноябре составляет $87,17/барр., свидетельствуют данные торгов.

5 сентября вице-премьер Александр Новак сообщил, что Россия продлит сокращение добычи нефти до конца декабря 2023 г.

5 сентября также стало известно, что Саудовская Аравия решила продлить добровольное сокращение добычи нефти на 1 млн барр./сутки еще на три месяца – до конца декабря 2023 г., передает Reuters. Решение о добровольном сокращении будет пересматриваться ежемесячно, подчеркнули в Эр-Рияде.

3 июля Новак заявил, что Россия добровольно сократит экспорт нефти еще на 500 000 барр./сутки в августе. В аппарате вице-премьера поясняли журналистам, что поставки за рубеж сократятся за счет дополнительного снижения добычи в России. В начале августа Новак сообщил о продлении сокращения экспорта нефти на сентябрь, но до 300 000 барр./сутки.

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Как заявляла управляющий эксперт центра аналитики и экспертизы ПСБ Екатерина Крылова в интервью «Ведомостям», комментируя августовское сокращение России, продолжение снижения поставок нефти из России и формирующийся дефицит сырья в мире будут способствовать дальнейшему росту котировок.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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