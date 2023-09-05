Стоимость нефти Brent превысила $90 за баррель впервые с ноября

3 июля Новак заявил, что Россия добровольно сократит экспорт нефти еще на 500 000 барр./сутки в августе. В аппарате вице-премьера поясняли журналистам, что поставки за рубеж сократятся за счет дополнительного снижения добычи в России. В начале августа Новак сообщил о продлении сокращения экспорта нефти на сентябрь, но до 300 000 барр./сутки.