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Экономика

Новак: Россия продлит сокращение экспорта нефти до конца года

Ведомости

Россия продлит дополнительное добровольное сокращение поставок нефти на мировые рынки на 300 000 барр./сутки до конца декабря 2023 г., сообщил вице-премьер Александр Новак.

Решение направлено на усиление мер предосторожности, которые предпринимают страны ОПЕК+ для поддержания стабильности и баланса нефтяных рынков.

Решение о сокращении добычи нефти теперь будут пересматривать ежемесячно. Это нужно для того, чтобы в зависимости от ситуации на мировом рынке углубить сокращения или увеличить производство.

В феврале 2023 г. Новак заявил, что Россия добровольно снизит добычу нефти в марте на 500 000 барр./сутки. Такой шаг был призван способствовать восстановлению рыночных отношений в условиях санкций. В апреле Новак уточнил, что Россия продлит добровольное сокращение добычи нефти до конца 2023 г. Сокращение на 300 000 барр./сутки анонсировали в августе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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