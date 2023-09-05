Новак: Россия продлит сокращение экспорта нефти до конца года
Россия продлит дополнительное добровольное сокращение поставок нефти на мировые рынки на 300 000 барр./сутки до конца декабря 2023 г., сообщил вице-премьер Александр Новак.
Решение направлено на усиление мер предосторожности, которые предпринимают страны ОПЕК+ для поддержания стабильности и баланса нефтяных рынков.
Решение о сокращении добычи нефти теперь будут пересматривать ежемесячно. Это нужно для того, чтобы в зависимости от ситуации на мировом рынке углубить сокращения или увеличить производство.
В феврале 2023 г. Новак заявил, что Россия добровольно снизит добычу нефти в марте на 500 000 барр./сутки. Такой шаг был призван способствовать восстановлению рыночных отношений в условиях санкций. В апреле Новак уточнил, что Россия продлит добровольное сокращение добычи нефти до конца 2023 г. Сокращение на 300 000 барр./сутки анонсировали в августе.