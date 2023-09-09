Глава Евросовета раскритиковал планы России поставлять зерно в Африку
Предложение России о поставке в Африку 1 млн т зерна является «циничным», заявил председатель Европейского совета Шарль Мишель перед саммитом G20 в Нью-Дели. Его речь опубликована на сайте Евросовета.
Ранее Россия и Турция договорились о поставке 1 млн т зерна африканским странам по льготной цене при финансовом обеспечении Катара. С такой инициативой выступил президент России Владимир Путин. Сообщалось, что зерно будет переработано на турецких предприятиях и отправлено в наиболее нуждающиеся страны.
Мишель заявил, что более 250 млн человек во всем мире сталкиваются с острой нехваткой продовольствия, также он призвал обеспечить для судов с зерном безопасный проход через Черное море.
«По инициативе генсекретаря ООН Антониу Гутерриша на рынки, особенно в развивающиеся страны, было поставлено от 30 до 32 млн тонн. Поэтому предложение Кремля о поставке в Африку 1 млн тонн зерна является абсолютно циничным. С нашей стороны, ЕС активизирует работу по предоставлению альтернативных экспортных маршрутов через наши каналы солидарности, по которым на данный момент доставлен 41 млн тонн зерна», – сказал Мишель.
Зерновую сделку заключили представители Турции и ООН, с одной стороны, и представители России и Украины – с другой 22 июля 2022 г. В рамках переговоров Москва и Киев подписали два соглашения. Первое – по вывозу украинского зерна из портов Одессы, Южный и Черноморск, второе – по помощи в экспорте российского зерна и удобрений. 17 июля Россия покинула черноморскую инициативу, поскольку вторая часть соглашения так и осталась невыполненной по решению стран Запада.
4 сентября в Сочи прошли переговоры Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Российский президент отмечал, что Москва будет готова рассмотреть возможность реанимировать сделку, «как только будут полностью выполнены все зафиксированные в ней договоренности о снятии ограничений на экспорт российской агропродукции».
27 июля на пленарном заседании форума «Россия – Африка» Путин заявил, что Москва в ближайшие несколько месяцев безвозмездно предоставит Буркина-Фасо, Зимбабве, Мали, Сомали, ЦАР, Эритрее по 25 000–50 000 т зерна. Доставка продукции также будет бесплатной, отметил он.
В августе в рамках видеообращения к участникам Делового форума БРИКС в ЮАР Путин напомнил, что в рамках так называемой зерновой сделки с Украины было экспортировано 32,8 млн т грузов. Более 70% из них поступили в государства с доходами высокими и выше среднего уровня, и только 3% пришлось на долю наименее развитых стран.