Глава Евросовета раскритиковал планы России поставлять зерно в Африку

Зерновую сделку заключили представители Турции и ООН, с одной стороны, и представители России и Украины – с другой 22 июля 2022 г. В рамках переговоров Москва и Киев подписали два соглашения. Первое – по вывозу украинского зерна из портов Одессы, Южный и Черноморск, второе – по помощи в экспорте российского зерна и удобрений. 17 июля Россия покинула черноморскую инициативу, поскольку вторая часть соглашения так и осталась невыполненной по решению стран Запада.