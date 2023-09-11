Путин прибыл во Владивосток для участия в ВЭФ
Президент России Владимир Путин прибыл во Владивосток для участия в Восточном экономическом форуме (ВЭФ).
Визит главы государства на Дальний Восток будет двухдневным. 11 сентября Путину представят презентацию развития региона. Затем президент проведет в формате видеоконференции совещание по программам развития дальневосточных городов. Также на 11 сентября запланирована встреча с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко, сообщала пресс-служба Кремля.
12 сентября состоится пленарная сессия форума, на которой выступит Путин. Вместе с ним в сессии примет участие вице-президент Лаосской Народно-Демократической Республики госпожа Пани Ятхоту. Также Путин будет проводить встречи с главами иностранных делегаций.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что перед пленарным заседанием, на котором будет обсуждаться дальневосточная проблематика и международные вопросы, состоится отдельная встреча Путина и Ятхоту. Кроме того, глава государства встретится с вице-премьером Госсовета КНР Чжан Гоцином.
ВЭФ впервые был проведен в 2015 г. Он был организован по указу Путина. В этом году форум проходит с 10 по 13 сентября во Владивостоке. По словам Пескова, ожидается «интересное обсуждение» на пленарной сессии.