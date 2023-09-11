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Экономика

Путин прибыл во Владивосток для участия в ВЭФ

Ведомости

Президент России Владимир Путин прибыл во Владивосток для участия в Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

Визит главы государства на Дальний Восток будет двухдневным. 11 сентября Путину представят презентацию развития региона. Затем президент проведет в формате видеоконференции совещание по программам развития дальневосточных городов. Также на 11 сентября запланирована встреча с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко, сообщала пресс-служба Кремля.

12 сентября состоится пленарная сессия форума, на которой выступит Путин. Вместе с ним в сессии примет участие вице-президент Лаосской Народно-Демократической Республики госпожа Пани Ятхоту. Также Путин будет проводить встречи с главами иностранных делегаций.

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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что перед пленарным заседанием, на котором будет обсуждаться дальневосточная проблематика и международные вопросы, состоится отдельная встреча Путина и Ятхоту. Кроме того, глава государства встретится с вице-премьером Госсовета КНР Чжан Гоцином.

ВЭФ впервые был проведен в 2015 г. Он был организован по указу Путина. В этом году форум проходит с 10 по 13 сентября во Владивостоке. По словам Пескова, ожидается «интересное обсуждение» на пленарной сессии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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