«Росатом» назвал Севморпуть безопасным для судов без ледового класса
Не имеющие ледового класса танкеры могут безопасно проходить по Северному морскому пути летом и осенью, заявили представители «Росатома» Financial Times. Таким образом в госкорпорации прокомментировали информацию о возможных рисках разлива нефти в ходе плавания танкеров Leonid Loza и NS Bravo с грузом для Китая по Севморпути.
Два танкера получили разрешение на плавание по Севморпути в августе. Суда с «тонкими корпусами», как пишет FT, отправились в Китай в начале сентября и впервые прошли по «одному из самых опасных ледовых проходов на планете». В «Росатоме» изданию заявили, что суда подверглись строгим проверкам, а экологические соображения «всегда были и остаются главным приоритетом» госкорпорации.
«Улучшенные условия навигации в летние и осенние месяцы позволяют судам неледового класса работать безопасно», – рассказали в компании.
Танкерам без ледового класса разрешили проходить по Севморпути на фоне введения санкций против российской нефти, решение позволяет сократить время ее доставки на азиатские рынки, пишет FT. Плавание из порта Приморска в Китай через Суэцкий канал занимает 45 дней, использование Северного морского пути, как уточняет газета, сокращает его на 10 дней.
«Газпром» ранее на этой неделе сообщил, что совершил первую поставку сжиженного природного газа по Северному морскому пути в Китай. Танкер «Великий Новгород» отплыл в Китай в середине августа. В компании отмечали, что по такому маршруту СПГ в страны Азиатско-Тихоокеанского региона получится доставлять значительно быстрее.