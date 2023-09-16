«Росатом» назвал Севморпуть безопасным для судов без ледового класса

Два танкера получили разрешение на плавание по Севморпути в августе. Суда с «тонкими корпусами», как пишет FT, отправились в Китай в начале сентября и впервые прошли по «одному из самых опасных ледовых проходов на планете». В «Росатоме» изданию заявили, что суда подверглись строгим проверкам, а экологические соображения «всегда были и остаются главным приоритетом» госкорпорации.