«Газпром» доставил в Китай первую партию СПГ по Севморпути
«Газпром» совершил первую поставку сжиженного природного газа по Северному морскому пути в Китай, сообщается в Telegram-канале корпорации.
«Танкер-газовоз «Великий Новгород» с партией СПГ, произведенного на Комплексе в районе КС «Портовая», сегодня завершил разгрузку на приемном СПГ-терминале «Таншань» в Китае», – уточнила пресс-служба «Газпрома».
В «Газпроме» отметили, что по Северному морскому пути СПГ в страны Азиатско-Тихоокеанского региона получится доставлять значительно быстрее.
Танкер «Великий Новгород» отплыл в Китай в середине августа. СПГ для доставки в КНР «Газпром» произвел на своем среднетоннажном заводе в районе компрессорной станции «Портовая» в Ленинградской области. Предприятие запустили в работу в сентябре 2022 г.