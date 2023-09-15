«Газпром» доставил в Китай первую партию СПГ по Севморпути

Танкер «Великий Новгород» отплыл в Китай в середине августа. СПГ для доставки в КНР «Газпром» произвел на своем среднетоннажном заводе в районе компрессорной станции «Портовая» в Ленинградской области. Предприятие запустили в работу в сентябре 2022 г.