Титов назвал повышение ключевой ставки реакцией на сиюминутные вызовы
Центробанк не выстраивает условия для развития, а лишь реагирует на сиюминутные вызовы, экономика России с нынешней денежно-кредитной политикой «застынет», считает уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов.
Таким образом Титов в своем Telegram-канале прокомментировал очередное повышение ключевой ставки. 15 сентября ЦБ повысил ее на 1 п. п. до 13%.
«К сожалению, "экономика предложения" пока продолжает оставаться больше набором вдохновляющих установок, чем комплексом реальных мер. Снова повысив ключевую ставку (до 13%), ЦБ подтвердил, что реагирует на сиюминутные вызовы, но не выстраивает условия для развития», – написал бизнес-омбудсмен.
По его словам, глава ЦБ Эльвира Набиуллина обозначила, что не верит в положительный эффект для экономики от ее насыщения кредитными инвестициями. Ранее она заявила, что «ограничением на макроуровне являются не деньги, а физические ограничения на доступные факторы производства». В первую очередь, уточнил Титов, речь о дефиците рабочей силы, эту проблему необходимо решать, но она не является «заботой» регулятора.
«Но факт остается фактом. С нынешней денежно-кредитной политикой мы застынем, "подморозимся". Надо это понимать», – заявил уполномоченный.
Повышение ключевой ставки 15 сентября стало третьим подряд за полтора месяца: сначала ЦБ повысил ставку на заседании 21 июля на 1 п. п. до 8,5%, а затем внепланово увеличил ставку 15 августа сразу до 12%.
В августе Титов также предупреждал о негативных последствиях повышения ставки, сравнивая его с «двойной дозой антибиотика». Он говорил, что решение временно «ставит крест» на развитии долгового рынка и появлении новых источников финансирования инвестпроектов, и хотя новая ставка пойдет на пользу рублю, «инфляция получит подпитку с другой стороны».
Набиуллина на этой неделе заявила, что Банк России будет удерживать ключевую ставку на повышенном уровне в течение «достаточно продолжительного времени». В базовом сценарии до конца 2023 г. ставка составит 13,0–13,6%, а в 2024 г. – 11,5-12,5% годовых, уточнила она.