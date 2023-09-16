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Экономика

Титов назвал повышение ключевой ставки реакцией на сиюминутные вызовы

Ведомости

Центробанк не выстраивает условия для развития, а лишь реагирует на сиюминутные вызовы, экономика России с нынешней денежно-кредитной политикой «застынет», считает уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов.

Таким образом Титов в своем Telegram-канале прокомментировал очередное повышение ключевой ставки. 15 сентября ЦБ повысил ее на 1 п. п. до 13%. 

«К сожалению, "экономика предложения" пока продолжает оставаться больше набором вдохновляющих установок, чем комплексом реальных мер. Снова повысив ключевую ставку (до 13%), ЦБ подтвердил, что реагирует на сиюминутные вызовы, но не выстраивает условия для развития», – написал бизнес-омбудсмен.  

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По его словам, глава ЦБ Эльвира Набиуллина обозначила, что не верит в положительный эффект для экономики от ее насыщения кредитными инвестициями. Ранее она заявила, что «ограничением на макроуровне являются не деньги, а физические ограничения на доступные факторы производства». В первую очередь, уточнил Титов, речь о дефиците рабочей силы, эту проблему необходимо решать, но она не является «заботой» регулятора.

«Но факт остается фактом. С нынешней денежно-кредитной политикой мы застынем, "подморозимся". Надо это понимать», – заявил уполномоченный.

Повышение ключевой ставки 15 сентября стало третьим подряд за полтора месяца: сначала ЦБ повысил ставку на заседании 21 июля на 1 п. п. до 8,5%, а затем внепланово увеличил ставку 15 августа сразу до 12%.

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В августе Титов также предупреждал о негативных последствиях повышения ставки, сравнивая его с «двойной дозой антибиотика». Он говорил, что решение временно «ставит крест» на развитии долгового рынка и появлении новых источников финансирования инвестпроектов, и хотя новая ставка пойдет на пользу рублю, «инфляция получит подпитку с другой стороны».

Набиуллина на этой неделе заявила, что Банк России будет удерживать ключевую ставку на повышенном уровне в течение «достаточно продолжительного времени». В базовом сценарии до конца 2023 г. ставка составит 13,0–13,6%, а в 2024 г. – 11,5-12,5% годовых, уточнила она.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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