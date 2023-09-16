Титов назвал повышение ключевой ставки реакцией на сиюминутные вызовы

По его словам, глава ЦБ Эльвира Набиуллина обозначила, что не верит в положительный эффект для экономики от ее насыщения кредитными инвестициями. Ранее она заявила, что «ограничением на макроуровне являются не деньги, а физические ограничения на доступные факторы производства». В первую очередь, уточнил Титов, речь о дефиците рабочей силы, эту проблему необходимо решать, но она не является «заботой» регулятора.