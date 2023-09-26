Губернатор Калужской области анонсировал возобновление работы завода Volvo
«Volvo обрел нового собственника. Это наше российское предприятие, и документы вот уже подписаны. Мы ждали этого момента, не опережали события, поэтому в ближайшее время <…> мы встречаемся с новым руководителем и вам об этих планах расскажем: о том, что мы планируем делать, в какие сроки. Я знаю, что в этом году уже планируется возобновление работы предприятия. На полную мощность оно должно выйти уже в следующем году», – объяснил Шапша.
Губернатор добавил, на заводе Volkswagen также сменился собственник. Региональные власти ведут работу по перезапуску этого предприятия как с собственником, так и с китайскими партнерами. То же касается и завода Peugeot. Однако Шапша сделал ремарку, что все сказанное – рабочие планы.
«Ожидание только одно – все заводы будут запущены и начнут работать по своему профилю без изменения вида деятельности», – подытожил глава региона.
8 сентября Минпромторг сообщил, что активы Volvo передали российскому инвестору. Вместе с новым собственником определили российского партнера для дальнейшего развития производства, продолжается работа по ее скорейшему перезапуску. Операционный контроль над производством получила команда Игоря Кима из Экспобанка. 25 сентября министр промышленности Денис Мантуров уточнил, что сделка по передаче активов автоконцерна Volvo российскому инвестору не включала опцион на обратный выкуп.
Работа производственной площадки была Volvo была остановлена после начала спецоперации в 2022 г. Российские активы Volvo включают в себя заводы сварки и окраски кабин, а также сборку грузовиков на 15 000 единиц техники в год в Калуге, а также четыре сервисных центра по их обслуживанию в разных городах страны.