Губернатор Калужской области анонсировал возобновление работы завода Volvo

«Volvo обрел нового собственника. Это наше российское предприятие, и документы вот уже подписаны. Мы ждали этого момента, не опережали события, поэтому в ближайшее время <…> мы встречаемся с новым руководителем и вам об этих планах расскажем: о том, что мы планируем делать, в какие сроки. Я знаю, что в этом году уже планируется возобновление работы предприятия. На полную мощность оно должно выйти уже в следующем году», – объяснил Шапша.