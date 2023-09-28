Кремль: вопрос увеличения экспорта нефти из России не обсуждается
Возможность увеличения экспорта нефти в рамках ОПЕК+ не обсуждается, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Нет, об этом речи не идет. Мы придерживаемся всех договоренностей в рамках ОПЕК+. Это же делают наши партнеры», – сказал представитель Кремля.
Песков отметил, что сейчас в жестких мерах на топливном рынке нет необходимости. «Но в то же время глава государства акцентировал, что с компаниями нужно продолжать работать. Эта работа будет продолжаться», – уточнил он.
Ранее вице-премьер Александр Новак объявил о продлении Россией добровольного сокращение экспорта нефти на 300 000 барр./сутки до конца декабря 2023 г. Он уточнял, что мера является дополнением к ранее объявленному Россией добровольному сокращению добычи нефти на 500 000 барр./сутки, которое будет действовать до конца 2024 г.
В феврале 2023 г. Новак заявил, что Россия добровольно снизит добычу нефти в марте на 500 000 барр./сутки. Такой шаг был призван способствовать восстановлению рыночных отношений в условиях санкций. В апреле Новак уточнил, что Россия продлит добровольное сокращение добычи нефти до конца 2023 г. Сокращение на 300 000 барр./сутки анонсировали в августе.
Как отметил вице-премьер 5 сентября, решение о сокращении добычи нефти теперь будут пересматривать ежемесячно. Это нужно для того, чтобы в зависимости от ситуации на мировом рынке углубить сокращения или увеличить производство.