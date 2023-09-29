Годовая инфляция в еврозоне замедлилась до минимальных за два года 4,3%

Регулятор ожидает, что инфляция в 2023 г. составит 5,6%, в 2024 г. – 3,2%, в 2025 г. – 2,1%. Рост экономики Евросоюза в 2023 г. замедлится до 0,7%, в 2024 г. она вырастет на 1%, в 2025г. – на 1,5%, следует из обновленного прогноза. 25 сентября председатель ЕЦБ Кристин Лагард заявила, что регулятор планирует держать ставки на высоком уровне в течение «продолжительного времени», поскольку это поможет странам Еврозоны снизить инфляцию до целевого уровня.