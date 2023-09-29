Годовая инфляция в еврозоне замедлилась до минимальных за два года 4,3%
Годовая инфляция в 20 странах еврозоны в сентябре замедлилась до 4,3% после 5,2% в августе и 5,3% в июле, следует из предварительной оценки Евростата. Это минимальное значение с октября 2021 г.
Цены на продовольствие, алкоголь и табак выросли на 8,8% по сравнению с 9,7% и 10,8% в прошлые два месяца. Рост цен в сфере услуг замедлился с 5,5% в августе до 4,7% в сентябре, в сегменте неэнергетических промышленных товаров – с 4,7 до 4,2%. Энергоносители выросли в цене на 5,5% после 6,3% в августе.
Среди стран еврозоны, по которым уже доступна статистика за сентябрь, наибольших значений годовая инфляция достигла в Словакии (8,9%), Хорватии (7,3%) и Словении (7,1%). Наименьший же рост цен зафиксирован в Бельгии (0,7%), Греции (2,4%) и Финляндии (3%). Единственной страной с дефляцией по итогам сентября стали Нидерланды (-0,3% после +3,4% в августе).
Базовая инфляция [показатель, в котором не учитываются цены на энергоресурсы и продовольствие] замедлилась в еврозоне до минимальных в этом году 4,5% год к году. В июне и июле этот показатель составлял 5,5%, а августе – 5,3%.
Reuters при этом обращает внимание на то, что снижение базовой инфляции в сентябре стало максимальным с августа 2020 г. Опубликованные сегодня данные, вероятно, дали Европейскому центральному банку (ЕЦБ) основания считать, что он уже достаточно высоко поднял ключевые ставки, считает агентство.
14 сентября ЕЦБ поднял все три процентные ставки на 0,25 п. п., что стало десятым подряд повышением с июля 2022 г. Ставка по основным операциям финансирования достигла 4,5%, ставка по депозитам увеличилась до 4%, ставка по маржинальным кредитам – до 4,75%, это уровни кризиса доткомов 2000-2001 гг. Как писали «Ведомости», это решение совпало с ожиданиями аналитиков.
Регулятор ожидает, что инфляция в 2023 г. составит 5,6%, в 2024 г. – 3,2%, в 2025 г. – 2,1%. Рост экономики Евросоюза в 2023 г. замедлится до 0,7%, в 2024 г. она вырастет на 1%, в 2025г. – на 1,5%, следует из обновленного прогноза. 25 сентября председатель ЕЦБ Кристин Лагард заявила, что регулятор планирует держать ставки на высоком уровне в течение «продолжительного времени», поскольку это поможет странам Еврозоны снизить инфляцию до целевого уровня.
Как писали ранее «Ведомости», западные эксперты все чаще стали высказывать опасения относительно рисков наступления стагфляции в экономике еврозоны, когда ВВП замедляется на фоне высокого инфляционного давления.