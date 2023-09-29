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Экономика

Годовая инфляция в еврозоне замедлилась до минимальных за два года 4,3%

Ведомости

Годовая инфляция в 20 странах еврозоны в сентябре замедлилась до 4,3% после 5,2% в августе и 5,3% в июле, следует из предварительной оценки Евростата. Это минимальное значение с октября 2021 г.

Цены на продовольствие, алкоголь и табак выросли на 8,8% по сравнению с 9,7% и 10,8% в прошлые два месяца. Рост цен в сфере услуг замедлился с 5,5% в августе до 4,7% в сентябре, в сегменте неэнергетических промышленных товаров – с 4,7 до 4,2%. Энергоносители выросли в цене на 5,5% после 6,3% в августе.

Среди стран еврозоны, по которым уже доступна статистика за сентябрь, наибольших значений годовая инфляция достигла в Словакии (8,9%), Хорватии (7,3%) и Словении (7,1%). Наименьший же рост цен зафиксирован в Бельгии (0,7%), Греции (2,4%) и Финляндии (3%). Единственной страной с дефляцией по итогам сентября стали Нидерланды (-0,3% после +3,4% в августе).

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Базовая инфляция [показатель, в котором не учитываются цены на энергоресурсы и продовольствие] замедлилась в еврозоне до минимальных в этом году 4,5% год к году. В июне и июле этот показатель составлял 5,5%, а августе – 5,3%.

Reuters при этом обращает внимание на то, что снижение базовой инфляции в сентябре стало максимальным с августа 2020 г. Опубликованные сегодня данные, вероятно, дали Европейскому центральному банку (ЕЦБ) основания считать, что он уже достаточно высоко поднял ключевые ставки, считает агентство.

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14 сентября ЕЦБ поднял все три процентные ставки на 0,25 п. п., что стало десятым подряд повышением с июля 2022 г. Ставка по основным операциям финансирования достигла 4,5%, ставка по депозитам увеличилась до 4%, ставка по маржинальным кредитам – до 4,75%, это уровни кризиса доткомов 2000-2001 гг. Как писали «Ведомости», это решение совпало с ожиданиями аналитиков.

Регулятор ожидает, что инфляция в 2023 г. составит 5,6%, в 2024 г. – 3,2%, в 2025 г. – 2,1%. Рост экономики Евросоюза в 2023 г. замедлится до 0,7%, в 2024 г. она вырастет на 1%, в 2025г. – на 1,5%, следует из обновленного прогноза. 25 сентября председатель ЕЦБ Кристин Лагард заявила, что регулятор планирует держать ставки на высоком уровне в течение «продолжительного времени», поскольку это поможет странам Еврозоны снизить инфляцию до целевого уровня.

Как писали ранее «Ведомости», западные эксперты все чаще стали высказывать опасения относительно рисков наступления стагфляции в экономике еврозоны, когда ВВП замедляется на фоне высокого инфляционного давления.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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