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Экономика

Египет возглавил список торговых партнеров России в Африке

Ведомости

Основными торговыми партнерами России среди африканских стран стали Египет, Алжир и Марокко, в целом товарооборот с африканскими государствами вырос за восемь месяцев на 43,5%, сообщил РБК со ссылкой на данные Минэкономразвития РФ.

По данным материалов ведомства, которые подготовили к одному из мероприятий в Совете Федерации, объем торгового оборота России со странами континента составил $15,5 млрд. Показатель увеличился по сравнению с данными за январь – август 2022 г. на 43,5%.

В материалах Минэкономразвития приводятся слова главы министерства Максима Решетникова. Он указал, что страны Африки обладают «богатой ресурсной базой», но там нет технологий производства. Нужны российские технологии по разработке месторождений и добыче полезных ископаемых, считает министр. 

В пятерку африканских государства по товарообороту с Россией, по данным за восемь месяцев 2023 г., вошли Египет, Алжир, Марокко, Тунис и Ливия, сообщили также в пресс-службе министерства.

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В 2022 г. товарооборот России и стран Африки достиг $18 млрд, заявил ранее президент РФ Владимир Путин в авторской статье под названием «Россия и Африка: объединяя усилия для мира, прогресса и успешного будущего». Эту статью он написал для африканских СМИ в преддверии саммита «Россия – Африка».

Летом президент также рассказал, что рост товарооборота России с африканскими странами в первом полугодии 2023 г. составил 35%. Он также отмечал, что Москва продолжает оставаться надежным поставщиком продовольствия в Африку. 26 июля Путин встретился с президентом Египта и заявил, что совместные проекты двух стран, в том числе в области энергетики, развиваются по плану. По словам российского лидера, товарооборот между странами в 2022 г. вырос на 28,8%, за пять месяцев текущего года – еще на 7%. Он отметил, что одна треть торгового оборота России с Африкой «приходится как раз на Египет».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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