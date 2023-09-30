Египет возглавил список торговых партнеров России в Африке

Летом президент также рассказал, что рост товарооборота России с африканскими странами в первом полугодии 2023 г. составил 35%. Он также отмечал, что Москва продолжает оставаться надежным поставщиком продовольствия в Африку. 26 июля Путин встретился с президентом Египта и заявил, что совместные проекты двух стран, в том числе в области энергетики, развиваются по плану. По словам российского лидера, товарооборот между странами в 2022 г. вырос на 28,8%, за пять месяцев текущего года – еще на 7%. Он отметил, что одна треть торгового оборота России с Африкой «приходится как раз на Египет».