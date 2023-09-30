Египет возглавил список торговых партнеров России в Африке
По данным материалов ведомства, которые подготовили к одному из мероприятий в Совете Федерации, объем торгового оборота России со странами континента составил $15,5 млрд. Показатель увеличился по сравнению с данными за январь – август 2022 г. на 43,5%.
В материалах Минэкономразвития приводятся слова главы министерства Максима Решетникова. Он указал, что страны Африки обладают «богатой ресурсной базой», но там нет технологий производства. Нужны российские технологии по разработке месторождений и добыче полезных ископаемых, считает министр.
В пятерку африканских государства по товарообороту с Россией, по данным за восемь месяцев 2023 г., вошли Египет, Алжир, Марокко, Тунис и Ливия, сообщили также в пресс-службе министерства.
В 2022 г. товарооборот России и стран Африки достиг $18 млрд, заявил ранее президент РФ Владимир Путин в авторской статье под названием «Россия и Африка: объединяя усилия для мира, прогресса и успешного будущего». Эту статью он написал для африканских СМИ в преддверии саммита «Россия – Африка».
Летом президент также рассказал, что рост товарооборота России с африканскими странами в первом полугодии 2023 г. составил 35%. Он также отмечал, что Москва продолжает оставаться надежным поставщиком продовольствия в Африку. 26 июля Путин встретился с президентом Египта и заявил, что совместные проекты двух стран, в том числе в области энергетики, развиваются по плану. По словам российского лидера, товарооборот между странами в 2022 г. вырос на 28,8%, за пять месяцев текущего года – еще на 7%. Он отметил, что одна треть торгового оборота России с Африкой «приходится как раз на Египет».