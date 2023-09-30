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Экономика

Россия подпишет с Кубой программу сотрудничества до 2030 года

Ведомости

Российское правительство подпишет с властями Кубы программу торгово-экономического и научно-технического сотрудничества на 2023-2030 гг. Об этом говорится в распоряжении премьер-министра Михаила Мишустина, которое опубликовано на портале правовых актов.

Глава кабмина, как отмечается в документе, распорядился «принять предложение Минэкономразвития России, согласованное с МИД России и другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти», о подписании программы. Инициатива также была проработана с кубинской стороной, говорится в распоряжении.

Подписать программу поручили вице-премьеру и сопредседателю межправительственной Российско-кубинской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству Дмитрию Чернышенко.

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В июне Россию посетил премьер-министр Кубы Николас Марреро Крус, встретившийся в том числе и с президентом РФ Владимиром Путиным. Российский президент отметил союзнический характер двусторонних отношений России и Кубы и выразил надежду на их дальнейшее развитие по ряду направлений, в том числе в области энергетики и туризма. Путин также пообещал премьер-министру помощь в борьбе с незаконными санкциями.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин на встрече с председателем Национальной ассамблеи народной власти (местным парламентом) Хуаном Эстебаном Ласо Эрнандесом призвал расширить сотрудничество двух стран в гуманитарной сфере и образовании.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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