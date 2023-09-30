Россия подпишет с Кубой программу сотрудничества до 2030 года
Российское правительство подпишет с властями Кубы программу торгово-экономического и научно-технического сотрудничества на 2023-2030 гг. Об этом говорится в распоряжении премьер-министра Михаила Мишустина, которое опубликовано на портале правовых актов.
Глава кабмина, как отмечается в документе, распорядился «принять предложение Минэкономразвития России, согласованное с МИД России и другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти», о подписании программы. Инициатива также была проработана с кубинской стороной, говорится в распоряжении.
Подписать программу поручили вице-премьеру и сопредседателю межправительственной Российско-кубинской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству Дмитрию Чернышенко.
В июне Россию посетил премьер-министр Кубы Николас Марреро Крус, встретившийся в том числе и с президентом РФ Владимиром Путиным. Российский президент отметил союзнический характер двусторонних отношений России и Кубы и выразил надежду на их дальнейшее развитие по ряду направлений, в том числе в области энергетики и туризма. Путин также пообещал премьер-министру помощь в борьбе с незаконными санкциями.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин на встрече с председателем Национальной ассамблеи народной власти (местным парламентом) Хуаном Эстебаном Ласо Эрнандесом призвал расширить сотрудничество двух стран в гуманитарной сфере и образовании.