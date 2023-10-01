«Газпром» сократил прокачку газа через Украину

Ранее «Ведомости» писали, что «Газпром» в августе увеличил поставки газа в Европу транзитом через территорию Украины до 42,1 млн куб. м в сутки. Отмечалось, что прокачка восстановилась до уровня IV квартала 2022 г. В январе 2023 г. транзит газа по ГТС Украины упал до исторического минимума – 975,9 млн куб. м.