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Бизнес

«Газпром» сократил прокачку газа через Украину

Ведомости

Российская компания «Газпром» сократила прокачку газа через Украину до 37,9 млн куб. м. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на представителя компании.

«Газпром» осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС «Суджа», – 37,9 млн куб. м на 1 октября. Заявка на ГИС «Сохрановка» отклонена», – сообщили в представительстве.

Объем прокачки в субботу, 30 сентября, составил 40,5 млн куб. м, уточняет агентство.

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Ранее «Ведомости» писали, что «Газпром» в августе увеличил поставки газа в Европу транзитом через территорию Украины до 42,1 млн куб. м в сутки. Отмечалось, что прокачка восстановилась до уровня IV квартала 2022 г. В январе 2023 г. транзит газа по ГТС Украины упал до исторического минимума – 975,9 млн куб. м.

Маршрут через Украину является одним из двух действующих направлений экспорта российского газа в Европу. Вторым маршрутом является трубопровод «Турецкий поток». «Северные потоки» были приостановлены в августе 2022 г., а через месяц, 26 сентября, они были повреждены в результате диверсии в Балтийском море.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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