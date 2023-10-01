«Газпром» сократил прокачку газа через Украину
«Газпром» осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС «Суджа», – 37,9 млн куб. м на 1 октября. Заявка на ГИС «Сохрановка» отклонена», – сообщили в представительстве.
Объем прокачки в субботу, 30 сентября, составил 40,5 млн куб. м, уточняет агентство.
Ранее «Ведомости» писали, что «Газпром» в августе увеличил поставки газа в Европу транзитом через территорию Украины до 42,1 млн куб. м в сутки. Отмечалось, что прокачка восстановилась до уровня IV квартала 2022 г. В январе 2023 г. транзит газа по ГТС Украины упал до исторического минимума – 975,9 млн куб. м.
Маршрут через Украину является одним из двух действующих направлений экспорта российского газа в Европу. Вторым маршрутом является трубопровод «Турецкий поток». «Северные потоки» были приостановлены в августе 2022 г., а через месяц, 26 сентября, они были повреждены в результате диверсии в Балтийском море.