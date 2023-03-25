«Ъ»: Украина намерена повысить тариф на транзит нефти для Восточной Европы
Трубопроводный оператор «Укртранснафта» планирует увеличить стоимость транзита российской нефти по нефтепроводу «Дружба» по территории Украины до 27,2 евро за тонну, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. По их данным, Киев повысит тариф второй раз с начала года в связи с затратами на восстановление нефтетранспортной инфраструктуры.
В конце прошлого года «Укртранснафта» проинформировала российскую «Транснефть» о том, что «продолжающееся разрушение украинской энергетической инфраструктуры» привело к значительному дефициту электроэнергии, увеличению ее стоимости, нехватке топлива и запасных частей. Тогда компания предупредила, что с 1 января повысит тарифы на транспортировку нефти в Венгрию и Словакию на 2,1 евро за тонну до 13,6 евро. Пошлина также была повышена в апреле 2022 г., в результате чего общий рост в годовом исчислении составил 51%.
По данным «Коммерсанта», в «Транснефти» знают о планах Украины изменить тарифы, однако параметры повышения и сроки неизвестны, этот вопрос Киеву предстоит согласовать с Венгрией и Словакией. Издание со ссылкой на агентство Argus также пишет, что по южной ветке «Дружбы» во II квартале поставки должны вырасти почти на 30% до 321 000 баррелей в сутки. Окончательное решение о повышении стоимости транзита нефти по «Дружбе» пока не принято.
Поставки российской нефти по трубопроводу «Дружба» в страны Европы в феврале 2023 г. сократились в три раза к февралю 2022 г. и составили около 939 300 т., сообщили ранее два источника «Ведомостей», знакомых со статистикой Минэнерго России. По их словам, сокращение поставок произошло из-за падения экспорта в Германию, Польшу и Словакию. В 2022 г. экспорт нефти по трубопроводу увеличился на 7% до 38,4 млн т.
Нефтепровод «Дружба» начинается в Самарской области, затем проходит через Брянск и на территории Белоруссии разделяется на две ветки. Северная ветка проходит через Польшу в Германию, а южная – через Украину в Венгрию, Словакию и Чехию.
Поставки по «Дружбе», в отличие от морского экспорта, не попали под санкции Евросоюза, хотя власти Польши призывали распространить их и на трубопровод. В 2022 г. Варшава и Берлин заявляли о желании отказаться от импорта российской нефти по «Дружбе» с 2023 г., но обе страны в итоге подали заявки на прокачку.