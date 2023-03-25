«Ъ»: Украина намерена повысить тариф на транзит нефти для Восточной Европы

В конце прошлого года «Укртранснафта» проинформировала российскую «Транснефть» о том, что «продолжающееся разрушение украинской энергетической инфраструктуры» привело к значительному дефициту электроэнергии, увеличению ее стоимости, нехватке топлива и запасных частей. Тогда компания предупредила, что с 1 января повысит тарифы на транспортировку нефти в Венгрию и Словакию на 2,1 евро за тонну до 13,6 евро. Пошлина также была повышена в апреле 2022 г., в результате чего общий рост в годовом исчислении составил 51%.