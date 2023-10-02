Курс доллара превысил 99 рублей впервые с середины августа
Курс доллара в ходе торгов на Мосбирже превысил 99 руб., следует из данных торговой площадки.
По состоянию на 14:30 мск доллар поднялся до 99,05 руб. (+1,11%), что стало максимумом с 15 августа. Евро вырос до 104,26 руб. (+0,88%).
В Банке России не раз говорили, что видят основной причиной ослабления нацвалюты снижение экспорта товаров в стоимостном выражении (связано со снижением и цен, и объемов) при одновременном восстановлении импорта. 15 августа ЦБ повысил ключевую ставку сразу на 3,5 п. п. до 12%. Причиной стало усиление инфляционного давления и инфляционных ожиданий, на которые давит динамика обменного курса. 15 сентября регулятор повысил ключевую ставку на 1 п. п. до 13%.
Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина позднее признала, что повышение регулятором ключевой ставки пока не оказывает ощутимого эффекта на рубль, однако, по ее мнению, если бы ставка осталась на уровне 7,5-8,5%, то курс сейчас был бы более слабым, писали «Ведомости». Для укрепления нацвалюты нужны экономические стимулы, увеличение привлекательности рублевых сбережений, считает глава регулятора.