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Экономика

Курс доллара превысил 99 рублей впервые с середины августа

Ведомости

Курс доллара в ходе торгов на Мосбирже превысил 99 руб., следует из данных торговой площадки.

По состоянию на 14:30 мск доллар поднялся до 99,05 руб. (+1,11%), что стало максимумом с 15 августа. Евро вырос до 104,26 руб. (+0,88%).

В Банке России не раз говорили, что видят основной причиной ослабления нацвалюты снижение экспорта товаров в стоимостном выражении (связано со снижением и цен, и объемов) при одновременном восстановлении импорта. 15 августа ЦБ повысил ключевую ставку сразу на 3,5 п. п. до 12%. Причиной стало усиление инфляционного давления и инфляционных ожиданий, на которые давит динамика обменного курса. 15 сентября регулятор повысил ключевую ставку на 1 п. п. до 13%.

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Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина позднее признала, что повышение регулятором ключевой ставки пока не оказывает ощутимого эффекта на рубль, однако, по ее мнению, если бы ставка осталась на уровне 7,5-8,5%, то курс сейчас был бы более слабым, писали «Ведомости». Для укрепления нацвалюты нужны экономические стимулы, увеличение привлекательности рублевых сбережений, считает глава регулятора.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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