ФАС возбудил дело против крупнейших цементных заводов на юге России

29 сентября Минпромторг России направил в ФАС запрос для выдачи производителям арматуры предписания о необоснованном росте цен. Котировки у заводов для отгрузок на октябрь выросли на 14,5%. Это может повлиять на цены для конечных потребителей. При этом объективных оснований для повышения котировок нет.