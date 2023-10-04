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Экономика

ФАС возбудил дело против крупнейших цементных заводов на юге России

Ведомости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении «Верхнебаканского цементного завода» и «Новоросцемента», входящих в группу «Газметаллпроект», из-за необоснованного роста цен. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

После анализа деятельности компании выяснилось, что установленные ими цены в первом полугодии 2023 г. превысили сумму необходимых расходов и прибыли для производства и реализации. Если вина будут установлена, производителям грозит оборотный штраф, говорится в сообщении ФАС.

ФАС также установила, что рынок производства цемента является высококонцентрированным, а доступ на него требует значительных временных и финансовых затрат.

«Газметаллпроект» является крупнейшим производителем цемента в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах и занимает доминирующее положение на рынке.

29 сентября Минпромторг России направил в ФАС запрос для выдачи производителям арматуры предписания о необоснованном росте цен. Котировки у заводов для отгрузок на октябрь выросли на 14,5%. Это может повлиять на цены для конечных потребителей. При этом объективных оснований для повышения котировок нет.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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