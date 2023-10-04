ФАС возбудил дело против крупнейших цементных заводов на юге России
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении «Верхнебаканского цементного завода» и «Новоросцемента», входящих в группу «Газметаллпроект», из-за необоснованного роста цен. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
После анализа деятельности компании выяснилось, что установленные ими цены в первом полугодии 2023 г. превысили сумму необходимых расходов и прибыли для производства и реализации. Если вина будут установлена, производителям грозит оборотный штраф, говорится в сообщении ФАС.
ФАС также установила, что рынок производства цемента является высококонцентрированным, а доступ на него требует значительных временных и финансовых затрат.
«Газметаллпроект» является крупнейшим производителем цемента в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах и занимает доминирующее положение на рынке.
29 сентября Минпромторг России направил в ФАС запрос для выдачи производителям арматуры предписания о необоснованном росте цен. Котировки у заводов для отгрузок на октябрь выросли на 14,5%. Это может повлиять на цены для конечных потребителей. При этом объективных оснований для повышения котировок нет.