Минпромторг обратился в ФАС из-за роста цен на арматуру

В марте этого года Минстрой направил обращение в ФАС с жалобой на рост цен на арматуру. Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ирек Файзуллин тогда заявил, что Минстрой «не устраивает сегодня рост той цены на металл, на арматуру, который в последние три недели произошел в нашей стране». Сегодня Евтухов напомнил, что тогда рост цен был признан обоснованным из-за подорожания угля и лома. После этого была достигнута договоренность о дальнейшем неповышении цен, и с апреля по август металлурги «держали свое обещание». По итогам мая было зафиксировано даже небольшое снижение.