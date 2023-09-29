Минпромторг обратился в ФАС из-за роста цен на арматуру
Минпромторг России направил в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) запрос для выдачи производителям арматуры предписания о необоснованном росте цен. Об этом сообщил замглавы министерства Виктор Евтухов, передает «Интерфакс».
Чиновник рассказал, что котировки у заводов для отгрузок на октябрь выросли на 14,5% до 55 000 руб. за тонну без НДС, что может повлиять на цены для конечных потребителей. При этом объективных оснований для повышения котировок сейчас нет, подчеркнул Евтухов.
Отдельные участники рынка с общей долей 35% производства всей арматуры в стране (и до 80% объемов выпуска в ЦФО) увеличили цены сразу на 10 000 руб./т, вплоть до 60 000 руб./т.
«Такое резкое повышение котировок привело к цепной реакции со стороны других заводов <...> Поэтому, как я и обещал, мы направили соответствующий запрос в ФАС России с целью получения компаниями предписания о допустимом рыночном поведении», – рассказал Евтухов.
В марте этого года Минстрой направил обращение в ФАС с жалобой на рост цен на арматуру. Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ирек Файзуллин тогда заявил, что Минстрой «не устраивает сегодня рост той цены на металл, на арматуру, который в последние три недели произошел в нашей стране». Сегодня Евтухов напомнил, что тогда рост цен был признан обоснованным из-за подорожания угля и лома. После этого была достигнута договоренность о дальнейшем неповышении цен, и с апреля по август металлурги «держали свое обещание». По итогам мая было зафиксировано даже небольшое снижение.
21 сентября Минпромторг сообщил, что предложил металлургам проработать варианты снижения стоимости арматуры для строительства объектов по региональным или государственным заказам.
Ранее Минэкономразвития предложило ввести постоянный механизм изменения цен на контракты из-за роста стоимости стройматериалов. Ведомство отметило, что нужно установить четкие критерии возможности корректировки цен контрактов, которые уже исполняют, а также утвердить «дорожную карту» по поддержке производителей стройматериалов. Минэк также предложил компаниям нанимать преимущественно российских рабочих при выполнении строительных госзаказов.