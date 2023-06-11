ФАС зафиксировала небольшое снижение цен на арматуру в России
Цены на арматуру в России перестали расти в мае, по итогам месяца зафиксировано небольшое снижение. Такую оценку привели в Федеральной антимонопольной службе (ФАС), пишет ТАСС.
«В настоящее время служба фиксирует незначительное снижение цен на арматуру как у производителей, так и у металлотрейдеров», – говорится в сообщении. Уточняется, что рост цен на данную продукцию фиксировали с января по апрель этого года.
ФАС также сообщила крупнейшим производителям о недопустимости экономически необоснованного повышения цен и необходимости приоритетного обеспечения внутреннего рынка, отметили в пресс-службе. Служба пообещала продолжить наблюдение за ценами на рынках стройматериалов.
В марте Минстрой направил обращение в ФАС с жалобой на рост цен на арматуру. Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ирек Файзуллин тогда заявил, что Минстрой «не устраивает сегодня рост той цены на металл, на арматуру, который в последние три недели произошел в нашей стране».
Источник «Ведомостей» связывал такую динамику «исключительно с ростом себестоимости производства из-за сезонного увеличения цен на лом черных металлов». Отраслевое агентство Metals & Mining Intelligence (MMI) отмечало, что с начала 2022 г. цены на арматуру на российском рынке выросли на 26%.