ФАС зафиксировала небольшое снижение цен на арматуру в России

В марте Минстрой направил обращение в ФАС с жалобой на рост цен на арматуру. Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ирек Файзуллин тогда заявил, что Минстрой «не устраивает сегодня рост той цены на металл, на арматуру, который в последние три недели произошел в нашей стране».