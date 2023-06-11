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Экономика

ФАС зафиксировала небольшое снижение цен на арматуру в России

Ведомости

Цены на арматуру в России перестали расти в мае, по итогам месяца зафиксировано небольшое снижение. Такую оценку привели в Федеральной антимонопольной службе (ФАС), пишет ТАСС.

«В настоящее время служба фиксирует незначительное снижение цен на арматуру как у производителей, так и у металлотрейдеров», – говорится в сообщении. Уточняется, что рост цен на данную продукцию фиксировали с января по апрель этого года.

ФАС также сообщила крупнейшим производителям о недопустимости экономически необоснованного повышения цен и необходимости приоритетного обеспечения внутреннего рынка, отметили в пресс-службе. Служба пообещала продолжить наблюдение за ценами на рынках стройматериалов.

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В марте Минстрой направил обращение в ФАС с жалобой на рост цен на арматуру. Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ирек Файзуллин тогда заявил, что Минстрой «не устраивает сегодня рост той цены на металл, на арматуру, который в последние три недели произошел в нашей стране».

Источник «Ведомостей» связывал такую динамику «исключительно с ростом себестоимости производства из-за сезонного увеличения цен на лом черных металлов». Отраслевое агентство Metals & Mining Intelligence (MMI) отмечало, что с начала 2022 г. цены на арматуру на российском рынке выросли на 26%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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