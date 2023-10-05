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Экономика

Путин дал поручение по строительству Северо-Сибирской железной дороги

Ведомости

Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос о строительстве Северо-Сибирской железнодорожной магистрали (СевСиб), которая соединит Ханты-Мансийский автономный округ с Байкало-Амурской магистралью (БАМ). Список поручений опубликован на сайте Кремля.

«Правительству РФ совместно с правительством Кемеровской области – Кузбасса, федеральным государственным бюджетным учреждением «Российская академия наук» и открытым акционерным обществом «Российские железные дороги» рассмотреть вопрос о строительстве Северо-Сибирской железнодорожной магистрали», – сказано в документе. 

Доклад по этому поручению должен быть представлен не позднее 1 марта. Ответственным за его исполнения назначены премьер-министр Михаил Мишустин, губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев, президент РАН Геннадий Красников и гендиректор РЖД Олег Белозеров.

Поручение было дано по итогам совещания с членами правительства, которое состоялось 16 августа.

Проект Северо-Сибирской железной дороги появился в 1950-е гг. Ранее предполагалось, что железная дорогая пройдет через ХМАО, Томскую область, Красноярский край и Иркутскую область, где соединится с БАМом. СевСиб был включен в проект Стратегии развития железнодорожного транспорта России до 2030 г. Ранее замгубернатора Томской области по экономике Андрей Антонов сообщал, что этот проект имеет огромное значение для организации грузопотоков в названных регионах.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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