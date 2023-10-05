Путин дал поручение по строительству Северо-Сибирской железной дороги

Проект Северо-Сибирской железной дороги появился в 1950-е гг. Ранее предполагалось, что железная дорогая пройдет через ХМАО, Томскую область, Красноярский край и Иркутскую область, где соединится с БАМом. СевСиб был включен в проект Стратегии развития железнодорожного транспорта России до 2030 г. Ранее замгубернатора Томской области по экономике Андрей Антонов сообщал, что этот проект имеет огромное значение для организации грузопотоков в названных регионах.