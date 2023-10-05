Путин дал поручение по строительству Северо-Сибирской железной дороги
Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос о строительстве Северо-Сибирской железнодорожной магистрали (СевСиб), которая соединит Ханты-Мансийский автономный округ с Байкало-Амурской магистралью (БАМ). Список поручений опубликован на сайте Кремля.
«Правительству РФ совместно с правительством Кемеровской области – Кузбасса, федеральным государственным бюджетным учреждением «Российская академия наук» и открытым акционерным обществом «Российские железные дороги» рассмотреть вопрос о строительстве Северо-Сибирской железнодорожной магистрали», – сказано в документе.
Доклад по этому поручению должен быть представлен не позднее 1 марта. Ответственным за его исполнения назначены премьер-министр Михаил Мишустин, губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев, президент РАН Геннадий Красников и гендиректор РЖД Олег Белозеров.
Поручение было дано по итогам совещания с членами правительства, которое состоялось 16 августа.
Проект Северо-Сибирской железной дороги появился в 1950-е гг. Ранее предполагалось, что железная дорогая пройдет через ХМАО, Томскую область, Красноярский край и Иркутскую область, где соединится с БАМом. СевСиб был включен в проект Стратегии развития железнодорожного транспорта России до 2030 г. Ранее замгубернатора Томской области по экономике Андрей Антонов сообщал, что этот проект имеет огромное значение для организации грузопотоков в названных регионах.