МВФ: потери мирового производства за последние три года составили $3,7 трлн
Мировое производство потеряло $3,7 трлн в период с 2020 по 2023 гг., сообщила глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.
«Экономическая фрагментация угрожает еще больше подорвать перспективы роста, особенно для стран с формирующейся рыночной экономикой и развивающихся стран, в том числе здесь, в Африке», – сказала она на выступлении в Кот-д'Ивуаре, ее слова привела пресс-служба МВФ.
Дивергенция (увеличение разрыва между уровнями экономического развития отдельных стран), по словам Георгиевой, обусловлена различиями в «политическом пространстве и макроэкономических основах» и зависит от импорта топлива и продуктов питания.
25 июля МВФ повысил прогноз по росту глобального ВВП в 2023 г. на 0,2 п. п. до 3%. В прогнозе отмечалось, что на экономическую активность влияет повышение ставок центральными банками для борьбы с инфляцией.
5 октября Всемирный банк (ВБ) вновь улучшил прогноз по ВВП России в 2023 г. По версии аналитиков, экономика России по итогам 2023 г. вырастет на 1,6%. Годовая инфляция в 2023 г., как ожидается, составит 5,6%, при этом рост цен ускорится к концу года из-за ослабления рубля, считают в ВБ.
Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что ближайшие три года российская экономика будет расти темпами выше 2% в год. 22 сентября в ходе заседания правительства министр экономического развития Максим Решетников заявил, что рост ВВП России в 2023 г. составит 2,8%, в 2024 г. – 2,3%.