МВФ: потери мирового производства за последние три года составили $3,7 трлн

«Экономическая фрагментация угрожает еще больше подорвать перспективы роста, особенно для стран с формирующейся рыночной экономикой и развивающихся стран, в том числе здесь, в Африке», – сказала она на выступлении в Кот-д'Ивуаре, ее слова привела пресс-служба МВФ.