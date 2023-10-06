ЦБ поднял официальный курс доллара на 7-9 октября до 100,5 рубля
Банк России повысил официальный курс доллара на 81 коп. до 100,49 руб. на 7-9 октября, следует из данных сайта регулятора.
Курс евро был повышен сразу на 1 руб. и 22 коп. до 106,01 руб. Официальный курс юаня был увеличен регулятором на 12 коп. до 13,73 руб.
По состоянию на 17:36 мск доллар торгуется на Мосбирже по 100,41 руб., а евро – 105,82 руб.
Курс доллара преодолел отметку 100 руб. 3 октября впервые с середины августа, на этом уровне доллар не торговался с марта 2022 г. В ходе торгов 6 октября американская валюта опускалась ниже 100 руб.
В Банке России не раз говорили, что видят основной причиной ослабления нацвалюты снижение экспорта товаров в стоимостном выражении (связано со снижением и цен, и объемов) при одновременном восстановлении импорта. 15 августа ЦБ повысил ключевую ставку сразу на 3,5 п. п. до 12%. Причиной стало усиление инфляционного давления и инфляционных ожиданий, на которые давит динамика обменного курса. 15 сентября регулятор повысил ключевую ставку на 1 п. п. до 13%.