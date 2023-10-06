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Экономика

ЦБ поднял официальный курс доллара на 7-9 октября до 100,5 рубля

Ведомости

Банк России повысил официальный курс доллара на 81 коп. до 100,49 руб. на 7-9 октября, следует из данных сайта регулятора.

Курс евро был повышен сразу на 1 руб. и 22 коп. до 106,01 руб. Официальный курс юаня был увеличен регулятором на 12 коп. до 13,73 руб.

По состоянию на 17:36 мск доллар торгуется на Мосбирже по 100,41 руб., а евро – 105,82 руб.

Курс доллара преодолел отметку 100 руб. 3 октября впервые с середины августа, на этом уровне доллар не торговался с марта 2022 г. В ходе торгов 6 октября американская валюта опускалась ниже 100 руб.

В Банке России не раз говорили, что видят основной причиной ослабления нацвалюты снижение экспорта товаров в стоимостном выражении (связано со снижением и цен, и объемов) при одновременном восстановлении импорта. 15 августа ЦБ повысил ключевую ставку сразу на 3,5 п. п. до 12%. Причиной стало усиление инфляционного давления и инфляционных ожиданий, на которые давит динамика обменного курса. 15 сентября регулятор повысил ключевую ставку на 1 п. п. до 13%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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