Путин: Россия и Киргизия активно переходят на расчеты в нацвалютах
Россия и Киргизия активно переходят на использование национальных валют во взаимной торговле, доля рубля в коммерческих сделках достигла 83%. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с президентом республики Садыром Жапаровым в Бишкеке.
«Наши страны в торговых взаиморасчетах активно переходят на национальные валюты, выстраивают устойчивые каналы кредитно-банковского сотрудничества. Как результат, доля рубля во встречных коммерческих сделках достигла внушительных 83%», – рассказал он.
Президент также отметил увеличение в 2022 г. взаимного товарооборота России и Киргизии на 37% до рекордных $3,4 млрд. В первом полугодии показатель вырос еще на 18%.
«Я полностью согласен с президентом, моим коллегой, что у нас есть перспективы для дальнейшего роста», – добавил Путин.
Как сообщалось ранее, Путин и Жапаров планировали обсудить вопросы дальнейшего развития российско-киргизских отношений и союзничества в различных областях. В Кремле говорили, что будет подписан ряд межправительственных и межведомственных документов. Также 12 октября лидеры двух стран примут участие в мероприятии, посвященном 20-летию российской военной авиабазы в Канте.
13 октября Путин примет участие в заседании Совета глав государств СНГ, которое пройдет в узком и расширенном составах. Лидеры стран СНГ подведут итоги работы в 2023 г., обозначат новые направления и обсудят международные и региональные темы, уточняли в Кремле. По итогам заседания будет подписан пакет документов.