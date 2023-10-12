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Экономика

Путин: Россия и Киргизия активно переходят на расчеты в нацвалютах

Ведомости

Россия и Киргизия активно переходят на использование национальных валют во взаимной торговле, доля рубля в коммерческих сделках достигла 83%. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с президентом республики Садыром Жапаровым в Бишкеке.

«Наши страны в торговых взаиморасчетах активно переходят на национальные валюты, выстраивают устойчивые каналы кредитно-банковского сотрудничества. Как результат, доля рубля во встречных коммерческих сделках достигла внушительных 83%», – рассказал он.

Президент также отметил увеличение в 2022 г. взаимного товарооборота России и Киргизии на 37% до рекордных $3,4 млрд. В первом полугодии показатель вырос еще на 18%.

«Я полностью согласен с президентом, моим коллегой, что у нас есть перспективы для дальнейшего роста», – добавил Путин.

Ранее по теме: Первый зарубежный визит Путина в этом году состоится в Киргизию 12-13 октября

Как сообщалось ранее, Путин и Жапаров планировали обсудить вопросы дальнейшего развития российско-киргизских отношений и союзничества в различных областях. В Кремле говорили, что будет подписан ряд межправительственных и межведомственных документов. Также 12 октября лидеры двух стран примут участие в мероприятии, посвященном 20-летию российской военной авиабазы в Канте.

13 октября Путин примет участие в заседании Совета глав государств СНГ, которое пройдет в узком и расширенном составах. Лидеры стран СНГ подведут итоги работы в 2023 г., обозначат новые направления и обсудят международные и региональные темы, уточняли в Кремле. По итогам заседания будет подписан пакет документов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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