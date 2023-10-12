Путин: Россия и Киргизия активно переходят на расчеты в нацвалютах

Как сообщалось ранее, Путин и Жапаров планировали обсудить вопросы дальнейшего развития российско-киргизских отношений и союзничества в различных областях. В Кремле говорили, что будет подписан ряд межправительственных и межведомственных документов. Также 12 октября лидеры двух стран примут участие в мероприятии, посвященном 20-летию российской военной авиабазы в Канте.