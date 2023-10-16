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Экономика

Платежная система «Мир» начала работать в Венесуэле

Ведомости

В Венесуэле начала работать российская платежная система «Мир», сообщил вице-премьер России Александр Новак.

По его данным, на территории страны работает более 80 000 терминалов, которые принимают карты «Мир», передает ТАСС по итогам 17-го заседания межправкомиссии России и Венесуэлы.

В июле посол России в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров рассказывал, что в стране начали тестировать платежную систему. Тогда платежи по карте принимались на острове Маргарита, в Каракасе их работа только тестировалась.

В июле директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина рассказывала, что в 2023 г. регулятор планирует вывести карты платежной системы «Мир» в пять – шесть новых стран. Говоря об опасениях стран из-за вторичных санкций, Бакина отметила, что часть государств беспокоятся из-за угрозы ограничений и прислушиваются к санкциям. В то же время есть и такие страны, которые готовы сотрудничать с Россией. Карты «Мир» принимают в Белоруссии, Абхазии, Армении, Вьетнаме, Казахстане, Киргизии и др.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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