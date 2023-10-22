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«Газпром» к зиме поставит Венгрии дополнительные объемы газа

Ведомости

Российская компания «Газпром» поставит Венгрии дополнительные объемы газа в ближайший осенне-зимний период, в текущем году Москва уже экспортировала 1,3 млрд куб. м газа, сообщил председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер.

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«По этому году дополнительный объем уже составил 1,3 млрд  куб. м газа. И у нас есть договоренность о том, что мы будем поставлять на постоянной основе дополнительные объемы в осенне-зимний период предстоящей зимы», – сказал Миллер в программе «Москва. Кремль. Путин» (цитата по «РИА Новости»).

В сентябре 2021 г. «Газпром» и венгерская компания MVM CEEnergy подписали два контракта, которые предусматривают поставки в общей сложности 4,5 млрд куб. газа в год в течение 15 лет. Из них 3,5 млрд куб. м газа в год приходятся на маршрут поставки через Сербию (через «Балканский поток» – продолжение газопровода «Турецкий поток»), 1 млрд куб. м – через Австрию.

В августе 2022 г. министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Венгрия подписала с «Газпромом» договор, согласно которому с 1 сентября 2022 г. в страну дополнительно будет поставляться газ в объеме 5,8 млн куб. м в сутки (эквивалентно 2,12 млрд куб. в год) через «Турецкий поток» и Сербию. 

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В апреле 2023 г. Венгрия согласовала продление договора с «Газпромом» о возможных поставках российского газа в республику сверх объемов, предусмотренных долгосрочными контрактами. В свою очередь «Газпром» сообщил, что компания «рассмотрит возможность» поставки сверхконтрактных объемов природного газа в Венгрию в 2023 г. и применения отсрочки платежа по этим поставкам.

В МИДе республики затем предупредили о риске остановки промышленности при отказе от российского газа. Там заявили, что 85% годового потребления газа в Венгрии приходится на газ из РФ, и такой объем нельзя заместить в обозримом будущем. Министр иностранных дел страны Петр Сийярто также говорил, что «Турецкий поток» позволит Венгрии получить нужные объемы российского газа в обход Украины в случае остановки транзита через последнюю.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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