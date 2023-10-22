«Газпром» к зиме поставит Венгрии дополнительные объемы газа

В МИДе республики затем предупредили о риске остановки промышленности при отказе от российского газа. Там заявили, что 85% годового потребления газа в Венгрии приходится на газ из РФ, и такой объем нельзя заместить в обозримом будущем. Министр иностранных дел страны Петр Сийярто также говорил, что «Турецкий поток» позволит Венгрии получить нужные объемы российского газа в обход Украины в случае остановки транзита через последнюю.