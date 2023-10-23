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Экономика

ЦБ понизил официальный курс доллара на 24 октября до 94,7 рубля

Ведомости

Банк России понизил официальный курс доллара на 24 октября до 94,71 руб., что на 1 руб. 19 коп. ниже сегодняшнего показателя, следует из данных регулятора.

Официальный курс евро понижен на 1 руб. 12 коп. до 100,3 руб., а юаня – на 14 коп. до 12,92 руб.

Курс доллара на Мосбирже по состоянию на 16:29 мск составил 94,4 руб. (-0,96%), а евро – 100,17 руб. (-0,68%).

Новую рабочую неделю рубль начал укреплением по отношению к трем мировым валютам, писали сегодня «Ведомости». С максимумов прошлой недели доллар и евро подешевели на 3,4%, а юань – на 3,5%. К американской и китайской валютам рубль укрепляется четвертую сессию подряд, а к евро – три из четырех последних.

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Основным фактором укрепления рубля, отметили аналитики, является сейчас подготовка экспортеров к периоду уплаты налогов. В октябре подлежащие уплате налоги составят 1,4 трлн руб., что в два раза выше уровня сентября, оценивает старший экономист инвестбанка «Синара» Сергей Коныгин. Старший аналитик УК «Первая» Владислав Данилов ожидает еще большего объема налогов – 1,6-1,7 трлн руб., что обусловлено ростом цен на нефть, а также уплатой налога на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья (НДД), который выплачивается один раз в три месяца.

11 октября стало известно, что президент России Владимир Путин подписал указ об обязательной продаже выручки в иностранной валюте, получаемой отдельными российскими экспортерами по внешнеторговым договорам. Цели нововведения – создать долговременные условия для повышения прозрачности и предсказуемости валютного рынка и снизить возможность для валютных спекуляций.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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