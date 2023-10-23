ЦБ понизил официальный курс доллара на 24 октября до 94,7 рубля

Основным фактором укрепления рубля, отметили аналитики, является сейчас подготовка экспортеров к периоду уплаты налогов. В октябре подлежащие уплате налоги составят 1,4 трлн руб., что в два раза выше уровня сентября, оценивает старший экономист инвестбанка «Синара» Сергей Коныгин. Старший аналитик УК «Первая» Владислав Данилов ожидает еще большего объема налогов – 1,6-1,7 трлн руб., что обусловлено ростом цен на нефть, а также уплатой налога на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья (НДД), который выплачивается один раз в три месяца.