ЕЦБ сохранил базовую ставку на уровне 4,5%
Европейский центральный банк (ЕЦБ) сохранил базовую ставку на уровне 4,5%. Об этом говорится в сообщении банка.
На прежнем уровне остались и ставки по депозитам (4%) и маржинальным кредитам (4,75%).
«Сегодня совет управляющих решил сохранить три ключевые процентные ставки ЕЦБ без изменений. <...> Ожидается, что инфляция по-прежнему будет оставаться слишком высокой в течение слишком долгого времени, а внутреннее ценовое давление останется сильным», – сказано в сообщении.
В ЕЦБ добавили, что предыдущие решения регулятора о повышении ставок способствуют снижению инфляции. При этом регулятор подтвердил готовность вернуть инфляцию к целевому показателю в 2%. По итогам сентября инфляция в Еврозоне замедлилась до 4,3% впервые с октября 2021 г.
В предыдущий раз заседание совета управляющих ЕЦБ состоялось 14 сентября. Тогда регулятор в десятый раз подряд принял решение поднять все три процентные ставки на 0,25%. В конце сентября председатель ЕЦБ Кристин Лагард, выступая в Европарламенте, сообщила, что банк намерен держать ставки на высоком уровне в течение «продолжительного времени», поскольку это поможет странам Еврозоны снизить инфляцию до целевого уровня.
Регулятор ожидает, что инфляция в 2023 г. составит 5,6%, в 2024 г. – 3,2%, в 2025 г. – 2,1%. Рост экономики Евросоюза в 2023 г. замедлится до 0,7%, в 2024 г. она вырастет на 1%, в 2025 г. – на 1,5%, следует из обновленного прогноза.