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Экономика

ЕЦБ сохранил базовую ставку на уровне 4,5%

Ведомости

Европейский центральный банк (ЕЦБ) сохранил базовую ставку на уровне 4,5%. Об этом говорится в сообщении банка.

На прежнем уровне остались и ставки по депозитам (4%) и маржинальным кредитам (4,75%).

«Сегодня совет управляющих решил сохранить три ключевые процентные ставки ЕЦБ без изменений. <...> Ожидается, что инфляция по-прежнему будет оставаться слишком высокой в ​​течение слишком долгого времени, а внутреннее ценовое давление останется сильным», – сказано в сообщении. 

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В ЕЦБ добавили, что предыдущие решения регулятора о повышении ставок способствуют снижению инфляции. При этом регулятор подтвердил готовность вернуть инфляцию к целевому показателю в 2%. По итогам сентября инфляция в Еврозоне замедлилась до 4,3% впервые с октября 2021 г.

В предыдущий раз заседание совета управляющих ЕЦБ состоялось 14 сентября. Тогда регулятор в десятый раз подряд принял решение поднять все три процентные ставки на 0,25%. В конце сентября председатель ЕЦБ Кристин Лагард, выступая в Европарламенте, сообщила, что банк намерен держать ставки на высоком уровне в течение «продолжительного времени», поскольку это поможет странам Еврозоны снизить инфляцию до целевого уровня.

Регулятор ожидает, что инфляция в 2023 г. составит 5,6%, в 2024 г. – 3,2%, в 2025 г. – 2,1%. Рост экономики Евросоюза в 2023 г. замедлится до 0,7%, в 2024 г. она вырастет на 1%, в 2025 г. – на 1,5%, следует из обновленного прогноза.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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