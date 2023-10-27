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Экономика

ЦБ перейдет к снижению ставки после устойчивого спада инфляции

Ведомости

Банк России сможет перейти к снижению ключевой ставки лишь после того, как будет зафиксировано устойчивое снижение инфляции. Об этом заявила председатель регулятора Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров.

«Что касается возможного снижения ключевой ставки, к нему можно будет перейти после того, как мы увидим устойчивое снижение инфляции. <...> По нашему базовому прогнозу, мы видим, что это может произойти в следующем году», – рассказала она.

Если же будут отклонения от базового сценария, то проводимая регулятором денежно-кредитная политика (ДКП) будет более жесткой, подчеркнула Набиуллина.

«Когда конкретно мы сможем перейти к смягчению, сейчас сказать не можем, будет зависеть от тех данных, которые мы будем получать по инфляции, инфляционным ожиданиям и т. д.», – добавила она.

Набиуллина также отметила, что на сегодняшнем заседании совет директоров не обсуждал сохранение ставки на прежнем уровне, а рассматривал три варианта: увеличение на 1 п. п., 1,5 п. п. или 2 п. п. В итоге регулятор принял решение повысить ставку на 2 п. п. до 15%.

Все опрошенные «Ведомостями» аналитики были уверены, что регулятор продолжит курс на ужесточение ДКП: 16 из 18 прогнозировали увеличение до 14%, пять аналитиков проголосовали за повышение ставки до 15%.

ЦБ повысил ключевую ставку до 15%

Это четвертое подряд повышение ставки

Необходимость ужесточения ДКП ЦБ объяснил значительным текущим инфляционным давлением, устойчивым увеличением внутреннего спроса, который все сильнее превышает возможности расширения производства товаров и услуг, а также высокими темпами роста кредитования. Дальнейшие решения по ставке Банк России будет принимать с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков, сообщил ЦБ в своем релизе.

Регулятор 27 октября также обновил прогноз по годовой инфляции: теперь регулятор ожидает, что по итогам 2023 г. она сложится в диапазоне 7-7,5% (прошлый был – 6-7%). В следующем году она снизится до 4-4,5% и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем. 10 октября зампред ЦБ Алексей Заботкин во время выступления в Госдуме отметил, что для возвращения инфляции к цели в 4% в 2024 г. регулятор не исключает ужесточения ДКП в следующем году, подчеркнул он. Годовая инфляция в России достигнет своего пикового значения весной-летом следующего года, добавил Заботкин.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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