ЦБ перейдет к снижению ставки после устойчивого спада инфляции

Регулятор 27 октября также обновил прогноз по годовой инфляции: теперь регулятор ожидает, что по итогам 2023 г. она сложится в диапазоне 7-7,5% (прошлый был – 6-7%). В следующем году она снизится до 4-4,5% и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем. 10 октября зампред ЦБ Алексей Заботкин во время выступления в Госдуме отметил, что для возвращения инфляции к цели в 4% в 2024 г. регулятор не исключает ужесточения ДКП в следующем году, подчеркнул он. Годовая инфляция в России достигнет своего пикового значения весной-летом следующего года, добавил Заботкин.