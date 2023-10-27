ЦБ перейдет к снижению ставки после устойчивого спада инфляции
Банк России сможет перейти к снижению ключевой ставки лишь после того, как будет зафиксировано устойчивое снижение инфляции. Об этом заявила председатель регулятора Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров.
«Что касается возможного снижения ключевой ставки, к нему можно будет перейти после того, как мы увидим устойчивое снижение инфляции. <...> По нашему базовому прогнозу, мы видим, что это может произойти в следующем году», – рассказала она.
Если же будут отклонения от базового сценария, то проводимая регулятором денежно-кредитная политика (ДКП) будет более жесткой, подчеркнула Набиуллина.
«Когда конкретно мы сможем перейти к смягчению, сейчас сказать не можем, будет зависеть от тех данных, которые мы будем получать по инфляции, инфляционным ожиданиям и т. д.», – добавила она.
Набиуллина также отметила, что на сегодняшнем заседании совет директоров не обсуждал сохранение ставки на прежнем уровне, а рассматривал три варианта: увеличение на 1 п. п., 1,5 п. п. или 2 п. п. В итоге регулятор принял решение повысить ставку на 2 п. п. до 15%.
Все опрошенные «Ведомостями» аналитики были уверены, что регулятор продолжит курс на ужесточение ДКП: 16 из 18 прогнозировали увеличение до 14%, пять аналитиков проголосовали за повышение ставки до 15%.
Необходимость ужесточения ДКП ЦБ объяснил значительным текущим инфляционным давлением, устойчивым увеличением внутреннего спроса, который все сильнее превышает возможности расширения производства товаров и услуг, а также высокими темпами роста кредитования. Дальнейшие решения по ставке Банк России будет принимать с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков, сообщил ЦБ в своем релизе.
Регулятор 27 октября также обновил прогноз по годовой инфляции: теперь регулятор ожидает, что по итогам 2023 г. она сложится в диапазоне 7-7,5% (прошлый был – 6-7%). В следующем году она снизится до 4-4,5% и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем. 10 октября зампред ЦБ Алексей Заботкин во время выступления в Госдуме отметил, что для возвращения инфляции к цели в 4% в 2024 г. регулятор не исключает ужесточения ДКП в следующем году, подчеркнул он. Годовая инфляция в России достигнет своего пикового значения весной-летом следующего года, добавил Заботкин.