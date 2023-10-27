Аксаков: ЦБ может вернуться к снижению ключевой ставки в 2024 году
Вернуться к вопросу снижения ключевой ставки необходимо как можно скорее, заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку, председатель совета Ассоциации российских банков (АРБ) Анатолий Аксаков. По его оценке, ЦБ вернется к этому вопросу в следующем году.
«Решение совета директоров Банка России повысить ключевую ставку с 13 до 15% годовых дает рынку негативный сигнал с точки зрения кредитной активности. Возможно, тем самым регулятор хотел бы закрепить стабилизацию ситуации на валютном рынке, а также усилить сдерживание инфляционного давления», – сказал Аксаков (цитата по ТАСС).
Он также надеется, что в дальнейшем регулятору не придется принимать новых действий по ужесточению денежно-кредитной политики. По его оценкам, Банк России сможет вернуться к вопросу о последовательном снижении ключевой ставки в 2024 г.
«Мы наблюдаем как позитивные, так и негативные тенденции – продолжающийся рост инфляции во многих регионах, оживление промышленного производства, увеличение корпоративного кредитования и сокращение потребительского. В этой ситуации очередное повышение ставки может быть объяснено. Теперь необходимо дождаться отложенного эффекта и с учетом результатов строить политику дальше», – отметил он.
27 октября совет директоров Банка России в четвертый раз повысил ключевую ставку – сразу на 2 п. п. до 15%. Необходимость ужесточения денежно-кредитной политики в релизе ЦБ объяснил тем, что текущее инфляционное давление значительно усилилось и складывается выше ожиданий регулятора. Как рассказывал «Ведомостям» главный экономист по России и СНГ Bloomberg Economics Александр Исаков до решения совета, Банку России придется повысить ставку, поскольку сохранение высоких темпов роста инфляции в течение продолжительного времени грозит снижением доверия к регулятору.
ЦБ также обновил прогноз по годовой инфляции. Теперь в регуляторе ожидают инфляцию в диапазоне 7‒7,5% (прошлый был – 6‒7%) по итогам этого года. В 2024 г. она снизится до 4‒4,5% и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем. Недельная инфляция в России с 17 по 23 октября ускорилась до 0,24% с 0,15%, в годовом выражении – до 6,59% с 6,38%, сообщали в Росстате и Минэке.