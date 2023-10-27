Аксаков: ЦБ может вернуться к снижению ключевой ставки в 2024 году

ЦБ также обновил прогноз по годовой инфляции. Теперь в регуляторе ожидают инфляцию в диапазоне 7‒7,5% (прошлый был – 6‒7%) по итогам этого года. В 2024 г. она снизится до 4‒4,5% и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем. Недельная инфляция в России с 17 по 23 октября ускорилась до 0,24% с 0,15%, в годовом выражении – до 6,59% с 6,38%, сообщали в Росстате и Минэке.