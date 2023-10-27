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Экономика

Аксаков: ЦБ может вернуться к снижению ключевой ставки в 2024 году

Ведомости

Вернуться к вопросу снижения ключевой ставки необходимо как можно скорее, заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку, председатель совета Ассоциации российских банков (АРБ) Анатолий Аксаков. По его оценке, ЦБ вернется к этому вопросу в следующем году.

«Решение совета директоров Банка России повысить ключевую ставку с 13 до 15% годовых дает рынку негативный сигнал с точки зрения кредитной активности. Возможно, тем самым регулятор хотел бы закрепить стабилизацию ситуации на валютном рынке, а также усилить сдерживание инфляционного давления», – сказал Аксаков (цитата по ТАСС).

Он также надеется, что в дальнейшем регулятору не придется принимать новых действий по ужесточению денежно-кредитной политики. По его оценкам, Банк России сможет вернуться к вопросу о последовательном снижении ключевой ставки в 2024 г.

ЦБ повысил ключевую ставку до 15%

Это четвертое подряд повышение ставки

«Мы наблюдаем как позитивные, так и негативные тенденции – продолжающийся рост инфляции во многих регионах, оживление промышленного производства, увеличение корпоративного кредитования и сокращение потребительского. В этой ситуации очередное повышение ставки может быть объяснено. Теперь необходимо дождаться отложенного эффекта и с учетом результатов строить политику дальше», – отметил он.

27 октября совет директоров Банка России в четвертый раз повысил ключевую ставку – сразу на 2 п. п. до 15%. Необходимость ужесточения денежно-кредитной политики в релизе ЦБ объяснил тем, что текущее инфляционное давление значительно усилилось и складывается выше ожиданий регулятора. Как рассказывал «Ведомостям» главный экономист по России и СНГ Bloomberg Economics Александр Исаков до решения совета, Банку России придется повысить ставку, поскольку сохранение высоких темпов роста инфляции в течение продолжительного времени грозит снижением доверия к регулятору.

ЦБ также обновил прогноз по годовой инфляции. Теперь в регуляторе ожидают инфляцию в диапазоне 7‒7,5% (прошлый был – 6‒7%) по итогам этого года. В 2024 г. она снизится до 4‒4,5% и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем. Недельная инфляция в России с 17 по 23 октября ускорилась до 0,24% с 0,15%, в годовом выражении – до 6,59% с 6,38%, сообщали в Росстате и Минэке.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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