В Минфине сообщили об отсутствии планов вводить налог на сверхприбыль повторно
У Минфина нет планов повторно вводить налог на сверхприбыль (так называемый windfall tax) для компаний. Об этом сообщил статс-секретарь – замминистра финансов Алексей Сазанов, передает пресс-служба ведомства.
«Повторного введения налога на сверхприбыль компаний и других резких изменений государственной налоговой политики, в том числе роста ставок, на будущий год не планируется», – сказал он.
Сазанов добавил, что Минфин также не намерен повышать ставку НДФЛ ни в рамках текущего бюджетного цикла, ни в 2024 г. В конце сентября министр финансов Антон Силуанов также исключил какие-либо изменения базовых налогов, включая возможность увеличения ставки НДФЛ до 20%.
В ноябре министерство планирует принять законопроект для сглаживания последствий приостановления отдельных положений налоговых соглашений российского бизнеса с «недружественными» странами. Сазанов отметил, что поправки будут действовать «ретроспективно» – с 8 августа 2023 г.
В этом году власти решили изъять сверхприбыли российских компаний, полученные за прошедшие годы, с помощью windfall tax. В августе президент России Владимир Путин подписал соответствующий закон. Ставка налога установлена в размере 10% от суммы превышения прибыли за 2021–2022 гг. над аналогичным показателем за 2018–2019 гг. При этом в случае уплаты налога с 1 октября по 30 ноября 2023 г. бизнес получит «скидку» и ставка будет уменьшена в 2 раза – до 5%. Минфин планирует собрать с бизнеса 300 млрд руб.
Сумма должна быть уплачена не позднее 28 января 2024 г. Ряд компаний от налога освобождены. В июне первый вице-премьер России Андрей Белоусов заявил, что идея с windfall tax принадлежит бизнесу. По его словам, предприниматели предпочли разовый взнос в бюджет повышению налогов.