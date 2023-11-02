В Минфине сообщили об отсутствии планов вводить налог на сверхприбыль повторно

В этом году власти решили изъять сверхприбыли российских компаний, полученные за прошедшие годы, с помощью windfall tax. В августе президент России Владимир Путин подписал соответствующий закон. Ставка налога установлена в размере 10% от суммы превышения прибыли за 2021–2022 гг. над аналогичным показателем за 2018–2019 гг. При этом в случае уплаты налога с 1 октября по 30 ноября 2023 г. бизнес получит «скидку» и ставка будет уменьшена в 2 раза – до 5%. Минфин планирует собрать с бизнеса 300 млрд руб.