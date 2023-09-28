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Экономика

Силуанов исключил расширение прогрессивной шкалы НДФЛ

Ведомости

Расширения прогрессивной шкалы НДФЛ не будет. Такое заявление сделал министр финансов Антон Силуанов на пресс-конференции на Московском финансовом форуме.

«Никаких изменений базовых налогов не предусматривается», – сказал он, отвечая на вопрос о возможной увеличении ставки НДФЛ до 20%.

Сейчас ставка НДФЛ в России составляет 13% для граждан, чьи доходы не превышают 5 млн руб. Остальные граждане платят налог со ставкой 15%. Доходы физлиц-нерезидентов облагаются по ставке 30%.

В конце апреля 2023 г. правительство РФ внесло в Госдуму законопроект об увеличении ставки НДФЛ до 30% для россиян, работающих за границей и утративших налоговое резидентство. Однако спустя несколько дней законопроект был отозван. 

В конце июля президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому с 1 января 2024 г. с сотрудников, работающих удаленно, будут взимать НДФЛ по базовой ставке в 13% даже в случае утраты налогового резидентства РФ. Если же их доходы превышают 5 млн руб. в год, то ставка составит 15%. Новые правила распространяются и на фрилансеров. Для них норма вступит в силу с 2025 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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