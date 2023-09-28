Силуанов исключил расширение прогрессивной шкалы НДФЛ
Расширения прогрессивной шкалы НДФЛ не будет. Такое заявление сделал министр финансов Антон Силуанов на пресс-конференции на Московском финансовом форуме.
«Никаких изменений базовых налогов не предусматривается», – сказал он, отвечая на вопрос о возможной увеличении ставки НДФЛ до 20%.
Сейчас ставка НДФЛ в России составляет 13% для граждан, чьи доходы не превышают 5 млн руб. Остальные граждане платят налог со ставкой 15%. Доходы физлиц-нерезидентов облагаются по ставке 30%.
В конце апреля 2023 г. правительство РФ внесло в Госдуму законопроект об увеличении ставки НДФЛ до 30% для россиян, работающих за границей и утративших налоговое резидентство. Однако спустя несколько дней законопроект был отозван.
В конце июля президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому с 1 января 2024 г. с сотрудников, работающих удаленно, будут взимать НДФЛ по базовой ставке в 13% даже в случае утраты налогового резидентства РФ. Если же их доходы превышают 5 млн руб. в год, то ставка составит 15%. Новые правила распространяются и на фрилансеров. Для них норма вступит в силу с 2025 г.