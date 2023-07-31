Путин подписал закон о единой ставке НДФЛ для удаленных сотрудников
Президент России Владимир Путин подписал закон, который устанавливает ставку НДФЛ в размере 13% или 15% для сотрудников, работающих из-за границы. Документ опубликован на портале правовой информации.
Согласно принятому закону, с 1 января 2024 г. с сотрудников, работающих удаленно, будут взимать НДФЛ по базовой ставке в 13% даже в случае утраты налогового резидентства РФ. Если же их доходы превышают 5 млн руб. в год, то ставка составит 15%. Новые правила также распространяются на фрилансеров. Для них норма вступит в силу с 2025 г.
Для уплаты налога необходимо, чтобы было выполнено одно из условий: исполнитель получает средства на счет в российском банке или выплаты проводят российские компании или обособленные подразделения иностранных организаций в России. Налоговое резидентство утрачивается при нахождении за пределами страны более 183 дней за год.
По словам замминистра финансов Алексея Сазанова, инициатива уравнивает НДФЛ для резидентов и нерезидентов и сохраняет неизменными налоговые условия для сотрудников, которые работают удаленно с помощью интернета.
Законопроект о единой ставке НДФЛ был принят Госдумой 21 июля. Совет Федерации одобрил закон 27 июля.
24 апреля правительство внесло в Госдуму законопроект, согласно которому российские компании должны взимать 30% НДФЛ с доходов сотрудников, работающих из-за рубежа, если они используют отечественный сегмент российского интернета либо технические и программно-аппаратные средства. Такую ставку планировалось применять в случае утраты налогового резидентства. Однако уже 26 апреля законопроект отозвали.