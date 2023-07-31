Путин подписал закон о единой ставке НДФЛ для удаленных сотрудников

Согласно принятому закону, с 1 января 2024 г. с сотрудников, работающих удаленно, будут взимать НДФЛ по базовой ставке в 13% даже в случае утраты налогового резидентства РФ. Если же их доходы превышают 5 млн руб. в год, то ставка составит 15%. Новые правила также распространяются на фрилансеров. Для них норма вступит в силу с 2025 г.