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Экономика

Путин подписал закон о единой ставке НДФЛ для удаленных сотрудников

Ведомости

Президент России Владимир Путин подписал закон, который устанавливает ставку НДФЛ в размере 13% или 15% для сотрудников, работающих из-за границы. Документ опубликован на портале правовой информации.

Согласно принятому закону, с 1 января 2024 г. с сотрудников, работающих удаленно, будут взимать НДФЛ по базовой ставке в 13% даже в случае утраты налогового резидентства РФ. Если же их доходы превышают 5 млн руб. в год, то ставка составит 15%. Новые правила также распространяются на фрилансеров. Для них норма вступит в силу с 2025 г.

Для уплаты налога необходимо, чтобы было выполнено одно из условий: исполнитель получает средства на счет в российском банке или выплаты проводят российские компании или обособленные подразделения иностранных организаций в России. Налоговое резидентство утрачивается при нахождении за пределами страны более 183 дней за год. 

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По словам замминистра финансов Алексея Сазанова, инициатива уравнивает НДФЛ для резидентов и нерезидентов и сохраняет неизменными налоговые условия для сотрудников, которые работают удаленно с помощью интернета.

Законопроект о единой ставке НДФЛ был принят Госдумой 21 июля. Совет Федерации одобрил закон 27 июля. 

24 апреля правительство внесло в Госдуму законопроект, согласно которому российские компании должны взимать 30% НДФЛ с доходов сотрудников, работающих из-за рубежа, если они используют отечественный сегмент российского интернета либо технические и программно-аппаратные средства. Такую ставку планировалось применять в случае утраты налогового резидентства. Однако уже 26 апреля законопроект отозвали.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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