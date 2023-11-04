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Экономика

Новак рассказал о планах занять 20% мирового рынка СПГ

Ведомости

Россия должна занять 20% мирового рынка сжиженного природного газа (СПГ). Об этом заявил вице-премьер Александр Новак во время выступления в рамках лектория общества «Знание» на форуме-выставке «Россия».

«На сегодняшний день мы в мире занимаем примерно 8% от общего производства сжиженного природного газа. Мы поставили задачу выйти на уровень 20% от общего производства и потребления СПГ в мире», – сказал он, не уточнив, когда эта задача должна быть реализована. 

Новак отметил, что для достижения этой цели реализуются несколько проектов, в том числе строительство завода «Арктик СПГ – 2» в Ямало-Ненецком автономном округе. Сейчас в России действуют два крупнотоннажных завода по производству СПГ: «Ямал СПГ» (проектная мощность – 16,5 млн т в год) «Новатэка» и «Сахалин-2» (9,6 млн т), контроль в котором у «Газпрома».

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Ранее о планах занять треть мирового рынка к 2035 г. заявил 31 октября на Петербургском международном газовом форуме (ПМГФ-2023) первый замминистра энергетики Павел Сорокин. По словам чиновника, такие планы рассматриваются при подготовке Энергетической стратегии России на период до 2050 г.

Согласно действующей энергостратегии России до 2035 г., производство СПГ в стране к 2030 г. должно достичь 100 млн т, а к 2035 г. – 140 млн т. По данным Росстата,  в 2022 г. российские компании увеличили производство СПГ до 32,5 млн т.  

«Арктик СПГ – 2» – проект «Новатэка» по добыче природного газа и производству сжиженного природного газа на Гыданском полуострове, по другую сторону Обской губы Карского моря от Ямала. Проект предполагает разработку на полуострове месторождения Утреннее и строительство завода по сжижению природного газа на терминале Утренний в Обской губе. Президент России Владимир Путин запустил первую очередь в июле 2023 г. Запуск второй очереди «Арктик СПГ – 2» запланирован на 2024 г., а третьей – на 2026 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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