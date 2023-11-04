Новак рассказал о планах занять 20% мирового рынка СПГ
Россия должна занять 20% мирового рынка сжиженного природного газа (СПГ). Об этом заявил вице-премьер Александр Новак во время выступления в рамках лектория общества «Знание» на форуме-выставке «Россия».
«На сегодняшний день мы в мире занимаем примерно 8% от общего производства сжиженного природного газа. Мы поставили задачу выйти на уровень 20% от общего производства и потребления СПГ в мире», – сказал он, не уточнив, когда эта задача должна быть реализована.
Новак отметил, что для достижения этой цели реализуются несколько проектов, в том числе строительство завода «Арктик СПГ – 2» в Ямало-Ненецком автономном округе. Сейчас в России действуют два крупнотоннажных завода по производству СПГ: «Ямал СПГ» (проектная мощность – 16,5 млн т в год) «Новатэка» и «Сахалин-2» (9,6 млн т), контроль в котором у «Газпрома».
Ранее о планах занять треть мирового рынка к 2035 г. заявил 31 октября на Петербургском международном газовом форуме (ПМГФ-2023) первый замминистра энергетики Павел Сорокин. По словам чиновника, такие планы рассматриваются при подготовке Энергетической стратегии России на период до 2050 г.
Согласно действующей энергостратегии России до 2035 г., производство СПГ в стране к 2030 г. должно достичь 100 млн т, а к 2035 г. – 140 млн т. По данным Росстата, в 2022 г. российские компании увеличили производство СПГ до 32,5 млн т.
«Арктик СПГ – 2» – проект «Новатэка» по добыче природного газа и производству сжиженного природного газа на Гыданском полуострове, по другую сторону Обской губы Карского моря от Ямала. Проект предполагает разработку на полуострове месторождения Утреннее и строительство завода по сжижению природного газа на терминале Утренний в Обской губе. Президент России Владимир Путин запустил первую очередь в июле 2023 г. Запуск второй очереди «Арктик СПГ – 2» запланирован на 2024 г., а третьей – на 2026 г.