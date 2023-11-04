Новак рассказал о планах занять 20% мирового рынка СПГ

Новак отметил, что для достижения этой цели реализуются несколько проектов, в том числе строительство завода «Арктик СПГ – 2» в Ямало-Ненецком автономном округе. Сейчас в России действуют два крупнотоннажных завода по производству СПГ: «Ямал СПГ» (проектная мощность – 16,5 млн т в год) «Новатэка» и «Сахалин-2» (9,6 млн т), контроль в котором у «Газпрома».