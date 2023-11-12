СМИ предупредили о последствиях санкций США против «Арктик СПГ - 2»
Санкции США против российского проекта «Арктик СПГ – 2» заблокируют странам Европы и Азии возможность покупать газ после начала его добычи в 2024 г. Об этом со ссылкой на источники пишет газета Financial TImes.
2 ноября США ввели санкции против «Арктик СПГ – 2» – проекта «Новатэка» по добыче природного газа и производству сжиженного природного газа (СПГ) на Гыданском полуострове. Проект предполагает разработку месторождения Утреннее и строительство завода по сжижению природного газа на терминале Утренний в Обской губе. Запуск второй очереди «Арктик СПГ – 2» запланирован на 2024 г., а третьей – на 2026 г.
Санкции могут вызвать сбои на мировых энергетических рынках, пишет газета. США своими ограничениями против российского проекта стремятся «отравить» его, а санкции окажут давление на «любые неамериканские компании», которые планируют закупать газ через «Арктик СПГ – 2», заявил специалист по санкциям в юридической фирме Macfarlanes Фрэнсис Бонд.
Госдеп США отмечал, что у Вашингтона нет «стратегического интереса в сокращении мировых поставок энергии», что привело бы к повышению цен на энергоносители, указывает газета. При этом там подтвердили, что США и их союзники заинтересованы в том, чтобы «задушить» проект «Новатэка».
Министр финансов Франции Брюно Ле Мэр говорил, что американские санкции сейчас «не представляют серьезного риска для поставок газа в Европу». При этом министр промышленности Японии Ясунори Нисимура, как пишет FT, назвал неизбежной «определенную степень» воздействия ограничений на Токио.
«Если «Арктик СПГ – 2» не начнет экспортировать, как планировалось, в 2024 г., это будет удерживать рынки немного более напряженными», – сказала эксперт Колумбийского университета Анн-Софи Корбо.
«Арктик СПГ – 2» станет первым в мире заводом по серийному производству СПГ-линий на основаниях гравитационного типа (ОГТ). На каждом ОГТ размещается 14 технологических модулей общим весом около 160 000 т и с весом единичного модуля до 17 000 т.
Вице-премьер Александр Новак говорил, что Россия должна занять 20% мирового рынка СПГ. Он отметил, что для достижения этой цели реализуются несколько проектов, в том числе строительство завода «Арктик СПГ – 2» в Ямало-Ненецком автономном округе.