СМИ предупредили о последствиях санкций США против «Арктик СПГ - 2»

Госдеп США отмечал, что у Вашингтона нет «стратегического интереса в сокращении мировых поставок энергии», что привело бы к повышению цен на энергоносители, указывает газета. При этом там подтвердили, что США и их союзники заинтересованы в том, чтобы «задушить» проект «Новатэка».