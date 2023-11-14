К порту Тамань проложат железнодорожный подход пропускной способностью 14 млн т

Подписание документа состоялось 14 ноября в рамках «Транспортной недели» в Москве. Соглашение предполагает создание и эксплуатацию инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования от главного хода железной дороги с примыканием к станции Тамань-Пассажирская до морских терминалов на Таманском полуострове. Концессия на 50 лет была одобрена правительством России без проведения торгов.