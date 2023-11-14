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К порту Тамань проложат железнодорожный подход пропускной способностью 14 млн т

Ведомости

К 2027 г. к зерновому терминалу порта Тамань в Краснодарском крае проложат железнодорожный подход, способный пропускать до 14 млн т продукции. Концессионное соглашение о создании соответствующей инфраструктуры подписали Федеральное агентство железнодорожного транспорта и Таманская железнодорожная компания, сообщает ИАА «ПортНьюс».

Подписание документа состоялось 14 ноября в рамках «Транспортной недели» в Москве. Соглашение предполагает создание и эксплуатацию инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования от главного хода железной дороги с примыканием к станции Тамань-Пассажирская до морских терминалов на Таманском полуострове. Концессия на 50 лет была одобрена правительством России без проведения торгов.

Подрядчик, Таманская железнодорожная компания, планирует осуществить строительство в два этапа. Полномочия концедента закреплены за Федеральным агентством железнодорожного транспорта.

Одним из учредителей ООО «Таманская железнодорожная компания» является крупный экспортер зерна «Деметра-холдинг» (55% долей). Холдингу принадлежит железнодорожный оператор по перевозке агропромышленных насыпных грузов «Русагротранс».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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