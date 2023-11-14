К порту Тамань проложат железнодорожный подход пропускной способностью 14 млн т
К 2027 г. к зерновому терминалу порта Тамань в Краснодарском крае проложат железнодорожный подход, способный пропускать до 14 млн т продукции. Концессионное соглашение о создании соответствующей инфраструктуры подписали Федеральное агентство железнодорожного транспорта и Таманская железнодорожная компания, сообщает ИАА «ПортНьюс».
Подписание документа состоялось 14 ноября в рамках «Транспортной недели» в Москве. Соглашение предполагает создание и эксплуатацию инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования от главного хода железной дороги с примыканием к станции Тамань-Пассажирская до морских терминалов на Таманском полуострове. Концессия на 50 лет была одобрена правительством России без проведения торгов.
Подрядчик, Таманская железнодорожная компания, планирует осуществить строительство в два этапа. Полномочия концедента закреплены за Федеральным агентством железнодорожного транспорта.
Одним из учредителей ООО «Таманская железнодорожная компания» является крупный экспортер зерна «Деметра-холдинг» (55% долей). Холдингу принадлежит железнодорожный оператор по перевозке агропромышленных насыпных грузов «Русагротранс».