Банк России сократит продажи валюты на рынке до 600 млн рублей в день

Такое решение было принято в связи с ростом нефтегазовых доходов по итогам марта и увеличением покупок валюты в рамках бюджетного правила. В рамках зеркалирования операций на внутреннем рынке ЦБ продает валюты на 11,8 млрд руб. в сутки, а бюджетное правило обязывает покупать ее на 11,2 млрд руб. Таким образом, объем чистых продаж валюты на внутреннем рынке будет равен эквиваленту 600 млн руб.