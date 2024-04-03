Банк России сократит продажи валюты на рынке до 600 млн рублей в день
Чистые продажи валюты на рынке, проводимые Банком России, с 5 апреля по 7 мая сократятся в 12 раз, до 600 млн руб. в день, сообщило Министерство финансов России.
Такое решение было принято в связи с ростом нефтегазовых доходов по итогам марта и увеличением покупок валюты в рамках бюджетного правила. В рамках зеркалирования операций на внутреннем рынке ЦБ продает валюты на 11,8 млрд руб. в сутки, а бюджетное правило обязывает покупать ее на 11,2 млрд руб. Таким образом, объем чистых продаж валюты на внутреннем рынке будет равен эквиваленту 600 млн руб.
Ведомство ожидает, что в апреле 2024 г. ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета составит 128,3 млрд руб. По итогам марта суммарное отклонение фактически полученных доходов от прогноза Минфина составило 107 млрд руб.
16 февраля глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что Банк России не видит весомых оснований для продления обязательной продажи экспортерами валютной выручки. По ее словам, основные эффекты были от повышения ключевой ставки, ужесточения денежно-кредитной политики.
23 января первый вице-премьер Андрей Белоусов сообщил, что кабмин готовит предложение о продлении требования об обязательной репатриации и продаже валютной выручки крупнейшими экспортерами до конца года. Мера была введена для стабилизации валютного курса на основании данных о низких среднедневных продажах экспортной выручки компаниями. Ее действие должно было закончиться 30 апреля 2024 г.
В Кремле отметили, что положительно оценивают усилия правительства по развитию экономики страны. Это относится и к мере по обязательной продаже валютной выручки экспортерами, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.