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Банк России сократит продажи валюты на рынке до 600 млн рублей в день

Ведомости

Чистые продажи валюты на рынке, проводимые Банком России, с 5 апреля по 7 мая сократятся в 12 раз, до 600 млн руб. в день, сообщило Министерство финансов России.

Такое решение было принято в связи с ростом нефтегазовых доходов по итогам марта и увеличением покупок валюты в рамках бюджетного правила. В рамках зеркалирования операций на внутреннем рынке ЦБ продает валюты на 11,8 млрд руб. в сутки, а бюджетное правило обязывает покупать ее на 11,2 млрд руб. Таким образом, объем чистых продаж валюты на внутреннем рынке будет равен эквиваленту 600 млн руб.

Ведомство ожидает, что в апреле 2024 г. ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета составит 128,3 млрд руб. По итогам марта суммарное отклонение фактически полученных доходов от прогноза Минфина составило 107 млрд руб.

16 февраля глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что Банк России не видит весомых оснований для продления обязательной продажи экспортерами валютной выручки. По ее словам, основные эффекты были от повышения ключевой ставки, ужесточения денежно-кредитной политики.

23 января первый вице-премьер Андрей Белоусов сообщил, что кабмин готовит предложение о продлении требования об обязательной репатриации и продаже валютной выручки крупнейшими экспортерами до конца года. Мера была введена для стабилизации валютного курса на основании данных о низких среднедневных продажах экспортной выручки компаниями. Ее действие должно было закончиться 30 апреля 2024 г.

В Кремле отметили, что положительно оценивают усилия правительства по развитию экономики страны. Это относится и к мере по обязательной продаже валютной выручки экспортерами, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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