Мишустин заявил, что средняя зарплата в России превысила 73 000 рублей

Президент РФ Владимир Путин во время прямой линии 14 декабря прошлого заявил, что рост реальных зарплат населения по итогам 2023 г. должен составить 8% за вычетом инфляции. Позже «Ведомости» писали, что представители бизнеса называют еще более высокий процент индексации зарплат сотрудников в своих компаниях, чем общий уровень их роста в стране. Так, опрос 239 крупных отечественных компаний, проведенный RosExpert, показал, что в среднем работодатели подняли зарплаты сотрудников на 9,3%.