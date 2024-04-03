Мишустин заявил, что средняя зарплата в России превысила 73 000 рублей
Ежемесячная средняя заработная плата в России превышает 73 000 руб., сообщил председатель правительства Михаил Мишустин в ходе общения с депутатами в Госдуме. При подсчете учитывались, в том числе, выплаты участникам спецоперации на Украине.
«Я могу показать расчеты. Мы знаем это от работодателей, знаем каждую цифру. То, что работодатели платят, выплаты оборонным предприятиям, участникам специальной военной операции – они все учтены. Поэтому средняя зарплата – 73 000 руб. с копейками», – сказал Мишустин (цитата ТАСС).
Таким образом глава кабмина прокомментировал высказывание лидера КПРФ Геннадия Зюганова, который заявил о невозможности прожить на зарплату в 20 000 руб. в месяц.
Мишустин также сообщил, что рост реальных доходов россиян в 2023 г. составил 5,6%, «номинал роста зарплаты – 14%, а реальная зарплата выросла на 7,8%».
По данным Росстата, средняя реальная начисленная заработная плата по итогам прошлого года выросла на 7,8% по сравнению с 2022 г. Ее номинальный размер составил 73 709 руб., что больше показателя 2022 г. на 14,1%. В январе этого года среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников достигла 75 034 руб., сообщается на сайте службы.
Президент РФ Владимир Путин во время прямой линии 14 декабря прошлого заявил, что рост реальных зарплат населения по итогам 2023 г. должен составить 8% за вычетом инфляции. Позже «Ведомости» писали, что представители бизнеса называют еще более высокий процент индексации зарплат сотрудников в своих компаниях, чем общий уровень их роста в стране. Так, опрос 239 крупных отечественных компаний, проведенный RosExpert, показал, что в среднем работодатели подняли зарплаты сотрудников на 9,3%.