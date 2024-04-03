Недельная инфляция в России замедлилась до 0,1%

По оценкам Минэкономразвития, за неделю инфляция замедлилась до 0,1%, год к году темпы роста цен составили 7,62%. В сегменте продовольственных товаров темпы роста цен снизились до 0,07%, в том числе на продукты питания без учета плодоовощной продукции – до 0,12%. Замедлился рост цен на говядину и баранину, рост цен на мясо кур отсутствовал, продолжилось удешевление свинины, а также яиц.