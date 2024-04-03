Недельная инфляция в России замедлилась до 0,1%
Недельная инфляция в России с 26 марта по 1 апреля составила 0,1% после 0,11% неделей ранее, с начала года рост цен составил 1,87%. Это следует из данных Росстата.
Снижение цен продолжилось на плодоовощную продукцию и составило 0,6% после 0,9% неделей ранее. Было отмечено снижение цен на огурцы (4,8%), капусту (на 1,1%), лук (0,4%), помидоры (0,2%). Выросли цены на морковь (на 2,2%), свеклу (на 2,6%), картофель (0,7%), бананы (0,3%) и др.
Рост цен был зафиксирован на баранину (на 1%), говядину (0,4%), сахар (1%), маргарин (0,9%), муку и печенье (0,4%), чай (0,3%), рыбу, сметану, молоко (0,2%). Снизились цены на свинину, куриные яйца, крупу гречневую и макаронные изделия – на 0,3%.
По оценкам Минэкономразвития, за неделю инфляция замедлилась до 0,1%, год к году темпы роста цен составили 7,62%. В сегменте продовольственных товаров темпы роста цен снизились до 0,07%, в том числе на продукты питания без учета плодоовощной продукции – до 0,12%. Замедлился рост цен на говядину и баранину, рост цен на мясо кур отсутствовал, продолжилось удешевление свинины, а также яиц.
Снизились темпы роста цен на молочную и масложировую продукцию, отметили в министерстве. На плодоовощную продукцию снижение цен сохранилось (на 0,56%): снизились цены на огурцы (4,82%), помидоры (0,2%), капусту (1,11%) и лук (0,37%).
В сегменте непродовольственных товаров рост цен сохранился на уровне прошлой недели – 0,09%. В сегменте регулируемых, туристических и бытовых услуг рост цен составил 0,24%.
Совет директоров Банка России по итогам заседания 22 марта второй раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых. Ставка держится на уровне 16% с декабря прошлого года, ЦБ оставил ее на этом значении и по итогам заседания 16 февраля. Текущее инфляционное давление постепенно ослабевает, но остается высоким, сообщил ЦБ в пресс-релизе по итогам решения: внутренний спрос продолжает значительно опережать возможности расширения производства товаров и услуг.
ЦБ сохранил сигнал о том, что возвращение инфляции к цели (4%) в 2024 г. и ее дальнейшая стабилизация вблизи этого уровня предполагают продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике.