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Дума поддержала мораторий на взыскание долгов с госпредприятий новых регионов

Ведомости

Госдума в первом чтении одобрила законопроект, который предлагает установить мораторий на взыскание долгов с государственных и муниципальных предприятий Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей, которые возникли до 30 сентября 2022 г. Информация опубликована в думской электронной базе.

Документ был внесен на рассмотрение группой сенаторов и депутатов 11 декабря. Авторы предлагают изменения в статью 5 закона о применении положений закона об исполнительном производстве на территориях новых регионов.

Мораторий на взыскание денежных средств с предприятий в случае окончательного принятия закона будет действовать до 1 января 2026 г. Документом также устанавливается, что не подлежат принудительному исполнению обязательства по кредитам перед юридическими лицами, зарегистрированными на Украине. При этом норма не распространяется на обязательства предприятий по возмещению вреда, а также по оплате труда и выплате выходных пособий.

В пояснительной записке авторы отмечают, что реализация инициативы способствует положительной динамике интеграции новых субъектов РФ.

В конце сентября 2022 г. ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области вошли в состав России. Договоры между Россией и новыми регионами были подписаны в Кремле 30 сентября. 2 октября президент России Владимир Путин внес в Госдуму четыре конституционных законопроекта о принятии новых регионов, на следующий день документы были ратифицированы. 4 октября договоры также были ратифицированы Советом Федерации. После этого Путин подписал законы о принятии новых территорий в состав России. До 2026 г. в них действует переходный период, в течение которого будут урегулированы вопросы интеграции субъектов в экономическую, финансовую, кредитную и правовую системы России.

В июле прошлого года Путин утвердил также закон, который вводит до 1 января 2026 г. мораторий на взыскание долгов с жителей ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Запрет коснется тех обязательств, которые возникли до 30 сентября 2022 г. у физлиц, постоянно проживавших на эту дату на территориях новых регионов. Мораторий не касается долгов физическим лицам, по предпринимательским займам и за ЖКХ.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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