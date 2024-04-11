Гуцул: Россельхознадзор разрешил ввоз сельхозпродукции из Гагаузии в Россию

Гагаузская автономия на фоне приднестровского конфликта на рубеже 1980–1990-х гг. провозгласила независимость от Молдавии и некоторое время была непризнанным государством Республика Гагаузия. В декабре 1994 г. парламент Молдавии принял закон об особом статусе Гагаузской автономии. Там три официальных языка, в том числе русский, основная часть населения исповедует православие. Также в регионе находится непризнанная Приднестровская молдавская республика (ПМР). 28 февраля депутаты всех уровней ПМР обратились к парламенту России с просьбой о защите и экономической помощи.