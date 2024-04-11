Гуцул: Россельхознадзор разрешил ввоз сельхозпродукции из Гагаузии в Россию
Россельхознадзор под гарантии Национального агентства по безопасности пищевых продуктов Молдавии разрешил с 10 апреля ввоз плодоовощной продукции в Россию с территории Гагаузии. Соответствующее уведомление опубликовала глава автономии Евгения Гуцул.
«Россельхознадзор официально уведомляет, что вот уже сейчас разрешен ввоз сельскохозяйственной продукции из Гагаузии на территорию РФ. Россия в очередной раз протягивает нам руку помощи. А властям в Кишиневе все труднее сдерживать раздражение и врать про то, что они заботятся о Гагаузии», – написала Гуцул в своем Telegram-канале.
В декабре прошлого года Россельхознадзор запретил импорт овощей и фруктов из ряда регионов Молдавии, в том числе из автономного территориального образования Гагаузия. Пояснялось, что причиной запрета стали систематические обнаружения в продукции карантинных объектов, способных нанести «многомиллиардный ущерб сельскохозяйственному производству России». Также в Россельхознадзоре сообщали, что молдавское компетентное ведомство не отвечало на ноты и не принимало меры для предотвращения поставок зараженной продукции.
В марте «Ведомости» писали, что Гуцул встречалась с первым заместителем руководителя администрации президента РФ Сергеем Кириенко. В частности, она сообщила, что попросила его помочь снять эмбарго на ввоз товаров из Гагаузии. Также Гуцул после переговоров с президентом России Владимиром Путиным рассказала, что он пообещал оказать поддержку автономии в отстаивании прав, полномочий и позиций на международной арене.
Гагаузская автономия на фоне приднестровского конфликта на рубеже 1980–1990-х гг. провозгласила независимость от Молдавии и некоторое время была непризнанным государством Республика Гагаузия. В декабре 1994 г. парламент Молдавии принял закон об особом статусе Гагаузской автономии. Там три официальных языка, в том числе русский, основная часть населения исповедует православие. Также в регионе находится непризнанная Приднестровская молдавская республика (ПМР). 28 февраля депутаты всех уровней ПМР обратились к парламенту России с просьбой о защите и экономической помощи.