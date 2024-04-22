Прибыль рыбной отрасли в России в 2023 году снизилась на 13%
Чистая прибыль рыбной отрасли в России снизилась на 13% в 2023 г. до 136,1 млрд руб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Всероссийскую ассоциацию рыбопромышленников (ВАРПЭ).
ВАРПЭ отмечает, что это минимальный показатель с 2018 г. Тогда прибыль рыболовных, рыбоводных и рыбоперерабатывающих компаний составила 135,2 млрд руб.
Прибыль рыбной отрасли снижается второй год подряд, одна из причин – рост кредитной нагрузки, считают в ВАРПЭ. По данным ассоциации, задолженность рыбаков с 2018 по 2023 г. выросла до 920 млрд руб., основная часть кредитов приходится на участие в программе инвестквот. Рыбаки также нарастили налоговую отдачу: в 2023 г. объем перечисленных в разные бюджеты налогов и соцплатежей вырос на 44% до 90,5 млрд руб.
Другая причина – снижение цен на российскую рыбопродукцию в мире. Отмечается, что в 2023 г. одновременно с ростом внешних отгрузок в натуральном выражении на 8,6% до 2,56 млн т произошло снижение в денежном выражении на 5% до $5,8 млрд.
В октябре 2023 г. ВАРПЭ заявила о снижении прибыли российских рыбодобывающих компаний втрое. В первом полугодии она составила 38,5 млрд руб. по сравнению с 117,3 млрд руб. в 2022 г.