Прибыль рыбной отрасли в России в 2023 году снизилась на 13%

Прибыль рыбной отрасли снижается второй год подряд, одна из причин – рост кредитной нагрузки, считают в ВАРПЭ. По данным ассоциации, задолженность рыбаков с 2018 по 2023 г. выросла до 920 млрд руб., основная часть кредитов приходится на участие в программе инвестквот. Рыбаки также нарастили налоговую отдачу: в 2023 г. объем перечисленных в разные бюджеты налогов и соцплатежей вырос на 44% до 90,5 млрд руб.