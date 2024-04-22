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Прибыль рыбной отрасли в России в 2023 году снизилась на 13%

Ведомости

Чистая прибыль рыбной отрасли в России снизилась на 13% в 2023 г. до 136,1 млрд руб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Всероссийскую ассоциацию рыбопромышленников (ВАРПЭ).

ВАРПЭ отмечает, что это минимальный показатель с 2018 г. Тогда прибыль рыболовных, рыбоводных и рыбоперерабатывающих компаний составила 135,2 млрд руб. 

Прибыль рыбной отрасли снижается второй год подряд, одна из причин – рост кредитной нагрузки, считают в ВАРПЭ. По данным ассоциации, задолженность рыбаков с 2018 по 2023 г. выросла до 920 млрд руб., основная часть кредитов приходится на участие в программе инвестквот. Рыбаки также нарастили налоговую отдачу: в 2023 г. объем перечисленных в разные бюджеты налогов и соцплатежей вырос на 44% до 90,5 млрд руб.

Другая причина – снижение цен на российскую рыбопродукцию в мире. Отмечается, что в 2023 г. одновременно с ростом внешних отгрузок в натуральном выражении на 8,6% до 2,56 млн т произошло снижение в денежном выражении на 5% до $5,8 млрд.

В октябре 2023 г. ВАРПЭ заявила о снижении прибыли российских рыбодобывающих компаний втрое. В первом полугодии она составила 38,5 млрд руб. по сравнению с 117,3 млрд руб. в 2022 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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