Цена на олово достигла максимума с июня 2022 года
Цены на олово подскочили до максимума за 22 месяца на фоне опасений по поводу поставок из Индонезии и снижения запасов на складах Лондонской биржи металлов (LME), следует из информации торговой площадки.
Цены на олово на Лондонской бирже металлов к 14:29 по мск снизились на 2,53% до $34 580 за тонну, но ранее в ходе сессии достигли самого высокого уровня с июня 2022 г. – $36 050. Рост цен был вызван опасениями из-за возможного снижения экспорта из Индонезии, на ее долю приходится около 18% мировых поставок. Другая причина роста – перебои в работах в Мьянме, которая является вторым по величине производителем олова в мире.
С декабря 2023 г. запасы олова на складах LME сократились почти вдвое, до 4190 тонн. Сейчас они находятся на самом низком уровне с июля 2023 г.
В июле 2023 г. «Ведомости» писали, что цветные металлы дешевеют на фоне низкого спроса в Китае и опасения глобальной рецессии. Мировые цены на цветные металлы росли с марта 2020 г., а после начала спецоперации на Украине этот тренд усилился. В частности, цены на медь, алюминий и никель на LME в марте 2022 г. обновляли исторические максимумы, достигнув $10 674/т, $3849/т и $48 078/т соответственно. В числе других факторов снижения цен эксперты тогда называли падение производства в Европе из-за энергокризиса, рост ставки ФРС США и ослабление опасений срывов поставок цветных металлов из России.