Цена на олово достигла максимума с июня 2022 года

В июле 2023 г. «Ведомости» писали, что цветные металлы дешевеют на фоне низкого спроса в Китае и опасения глобальной рецессии. Мировые цены на цветные металлы росли с марта 2020 г., а после начала спецоперации на Украине этот тренд усилился. В частности, цены на медь, алюминий и никель на LME в марте 2022 г. обновляли исторические максимумы, достигнув $10 674/т, $3849/т и $48 078/т соответственно. В числе других факторов снижения цен эксперты тогда называли падение производства в Европе из-за энергокризиса, рост ставки ФРС США и ослабление опасений срывов поставок цветных металлов из России.