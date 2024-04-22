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Цена на олово достигла максимума с июня 2022 года

Ведомости

Цены на олово подскочили до максимума за 22 месяца на фоне опасений по поводу поставок из Индонезии и снижения запасов на складах Лондонской биржи металлов (LME), следует из информации торговой площадки.

Цены на олово на Лондонской бирже металлов к 14:29 по мск снизились на 2,53% до $34 580 за тонну, но ранее в ходе сессии достигли самого высокого уровня с июня 2022 г. – $36 050. Рост цен был вызван опасениями из-за возможного снижения экспорта из Индонезии, на ее долю приходится около 18% мировых поставок. Другая причина роста – перебои в работах в Мьянме, которая является вторым по величине производителем олова в мире.

С декабря 2023 г. запасы олова на складах LME сократились почти вдвое, до 4190 тонн. Сейчас они находятся на самом низком уровне с июля 2023 г.

В июле 2023 г. «Ведомости» писали, что цветные металлы дешевеют на фоне низкого спроса в Китае и опасения глобальной рецессии. Мировые цены на цветные металлы росли с марта 2020 г., а после начала спецоперации на Украине этот тренд усилился. В частности, цены на медь, алюминий и никель на LME в марте 2022 г. обновляли исторические максимумы, достигнув $10 674/т, $3849/т и $48 078/т соответственно. В числе других факторов снижения цен эксперты тогда называли падение производства в Европе из-за энергокризиса, рост ставки ФРС США и ослабление опасений срывов поставок цветных металлов из России.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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