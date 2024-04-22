/ Экономика

С 1 мая ставки акцизов на отечественные игристые вина вырастут в 2,5 раза

Ведомости

Ставки акцизов на отечественные игристые вина, включая российское шампанское, с 1 мая будут увеличены в 2,5 раза – с 47 руб. за 1 л до 119 руб. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин.

Согласно документу, новый размер ставки будет действовать до конца года. С 1 января по 31 декабря 2025 г. включительно он вырастет еще на 5 руб. – до 124 руб. за 1 л. В 2026 г. ставка составит 129 руб. за 1 л.

Также в три раза с 1 мая будет увеличена ставка на крепленое (ликерное) вино – с 47 руб. за 1 л до 141 руб. В следующем году она составит уже 147 руб., а к концу 2026 г. – 153 руб. за 1 л.

В апреле правительство России также повысило ставки таможенных пошлин на пиво из недружественных стран, следует из постановления кабина, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации. Пошлина возрастет с нынешних 0,04 евро до 0,1 евро за литр. По данным министерства, доля такой продукции в общей структуре потребления не превышает 5%.

Поручение продумать механизм использования части бюджетных средств от акцизов на табак и алкоголь на развитие физкультуры и спорта Путин дал правительству в декабре прошлого года. Предполагается, что с 2026 г. эти средства будут направлять регионам в форме субсидий на строительство спортивных объектов, повышение двигательной активности граждан и реабилитацию пациентов.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных