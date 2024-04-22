С 1 мая ставки акцизов на отечественные игристые вина вырастут в 2,5 раза
Ставки акцизов на отечественные игристые вина, включая российское шампанское, с 1 мая будут увеличены в 2,5 раза – с 47 руб. за 1 л до 119 руб. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин.
Согласно документу, новый размер ставки будет действовать до конца года. С 1 января по 31 декабря 2025 г. включительно он вырастет еще на 5 руб. – до 124 руб. за 1 л. В 2026 г. ставка составит 129 руб. за 1 л.
Также в три раза с 1 мая будет увеличена ставка на крепленое (ликерное) вино – с 47 руб. за 1 л до 141 руб. В следующем году она составит уже 147 руб., а к концу 2026 г. – 153 руб. за 1 л.
В апреле правительство России также повысило ставки таможенных пошлин на пиво из недружественных стран, следует из постановления кабина, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации. Пошлина возрастет с нынешних 0,04 евро до 0,1 евро за литр. По данным министерства, доля такой продукции в общей структуре потребления не превышает 5%.
Поручение продумать механизм использования части бюджетных средств от акцизов на табак и алкоголь на развитие физкультуры и спорта Путин дал правительству в декабре прошлого года. Предполагается, что с 2026 г. эти средства будут направлять регионам в форме субсидий на строительство спортивных объектов, повышение двигательной активности граждан и реабилитацию пациентов.