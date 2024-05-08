ЕАЭС начнет переговоры с Монголией о заключении временного торгового соглашения
Лидеры стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) по итогам заседания подписали пакет документов о начале переговоров с Монголией о заключении временного торгового соглашения, сообщается на сайте Кремля.
Был подписан документ «О начале переговоров с Монголией о заключении временного торгового соглашения между Евразийским экономическим союзом и его государствами-членами, с одной стороны, и Монголией, с другой стороны».
О том, что по итогам заседания Высшего Евразийского экономического совета планируется подписание договора о начале переговоров с Монголией, ранее сообщил помощник президента Юрий Ушаков.
8 мая в Москве состоялось юбилейное заседание Высшего Евразийского экономического совета. Оно приурочено к десятилетию со дня подписания договора о ЕАЭС, который был утвержден в Астане 29 мая 2014 г. В этом году в ЕАЭС председательствует Армения.
На саммите присутствовали президент России Владимир Путин, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президенты Белоруссии Александр Лукашенко, Казахстана – Касым-Жомарт Токаев, Киргизии – Садыр Жапаров. Также в заседании приняли участие главы государств-наблюдателей – президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и президент Кубы Мигель Диас-Канель.