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ЕАЭС начнет переговоры с Монголией о заключении временного торгового соглашения

Ведомости

Лидеры стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) по итогам заседания подписали пакет документов о начале переговоров с Монголией о заключении временного торгового соглашения, сообщается на сайте Кремля.

Был подписан документ «О начале переговоров с Монголией о заключении временного торгового соглашения между Евразийским экономическим союзом и его государствами-членами, с одной стороны, и Монголией, с другой стороны».

О том, что по итогам заседания Высшего Евразийского экономического совета планируется подписание договора о начале переговоров с Монголией, ранее сообщил помощник президента Юрий Ушаков.

8 мая в Москве состоялось юбилейное заседание Высшего Евразийского экономического совета. Оно приурочено к десятилетию со дня подписания договора о ЕАЭС, который был утвержден в Астане 29 мая 2014 г. В этом году в ЕАЭС председательствует Армения.

На саммите присутствовали президент России Владимир Путин, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президенты Белоруссии Александр Лукашенко, Казахстана – Касым-Жомарт Токаев, Киргизии – Садыр Жапаров. Также в заседании приняли участие главы государств-наблюдателей – президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и президент Кубы Мигель Диас-Канель.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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