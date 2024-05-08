ЕАЭС начнет переговоры с Монголией о заключении временного торгового соглашения

8 мая в Москве состоялось юбилейное заседание Высшего Евразийского экономического совета. Оно приурочено к десятилетию со дня подписания договора о ЕАЭС, который был утвержден в Астане 29 мая 2014 г. В этом году в ЕАЭС председательствует Армения.