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Товарооборот Японии и России сократился на 16,22% в апреле

Ведомости

Товарооборот Японии и России в апреле сократился на 16,22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пишет ТАСС со ссылкой на данные минфина Японии.

За прошлый месяц товарооборот составил 85,56 млрд иен (около $547,6 млн).

Поставки японских легковых автомобилей снизились на 0,8%, запчастей – выросли на 15,6%, а мотоциклов – на 44,1%. Закупки российского сжиженного природного газа и угля сократились на 18,5% и 71,8% соответственно. На 9,7% выросли поставки российской рыбы и рыбной продукции. Закупки овощей увеличились на 100%, зерновых – снизились на 99,1%.

Импорт российского железа и стальной продукции вырос на 3,8%, цветных металлов – сократился на 74,3%. Экспорт в Россию медицинских изделий увеличился на 2,4%. Сократились поставки пластиковых материалов – на 95,8%, резины – на 52,3%, бумаги – на 65,5%, генераторов – на 3,4%, компьютеров – на 85,7%. Объемы поставок деталей компьютеров выросли на 5000% до 1 т.

5 апреля Япония ограничила экспорт в Россию 164 категорий товаров, включая автомобильное моторное масло, литиевые аккумуляторы, пластмассу и стальные изделия.

В санкционный список также попали оптическое оборудование, ручные электрические инструменты, яхты и другие прогулочные или спортивные суда, неорганические химикаты и драгоценные металлы, вольфрамовый порошок, никель-гидридные аккумуляторы, минеральные топлива и др. Санкции вступили в силу с 17 апреля.

Также Токио ввел запрет на импорт непромышленных алмазов российского происхождения. Ограничение вступило в силу с 10 мая и касается камней от 1 карата.

Россия считает вводимые в ее отношении санкции незаконными. В МИД РФ заявили, что Москва даст адекватный ответ на новые ограничения Японии. По мнению исполняющего обязанности директора третьего департамента Азии МИД РФ Сергея Жесткого, санкции противоречат всякой логике и практической целесообразности и в конечном счете ударят по самой Японии.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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