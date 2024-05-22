Товарооборот Японии и России сократился на 16,22% в апреле

Импорт российского железа и стальной продукции вырос на 3,8%, цветных металлов – сократился на 74,3%. Экспорт в Россию медицинских изделий увеличился на 2,4%. Сократились поставки пластиковых материалов – на 95,8%, резины – на 52,3%, бумаги – на 65,5%, генераторов – на 3,4%, компьютеров – на 85,7%. Объемы поставок деталей компьютеров выросли на 5000% до 1 т.