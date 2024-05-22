Товарооборот Японии и России сократился на 16,22% в апреле
Товарооборот Японии и России в апреле сократился на 16,22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пишет ТАСС со ссылкой на данные минфина Японии.
За прошлый месяц товарооборот составил 85,56 млрд иен (около $547,6 млн).
Поставки японских легковых автомобилей снизились на 0,8%, запчастей – выросли на 15,6%, а мотоциклов – на 44,1%. Закупки российского сжиженного природного газа и угля сократились на 18,5% и 71,8% соответственно. На 9,7% выросли поставки российской рыбы и рыбной продукции. Закупки овощей увеличились на 100%, зерновых – снизились на 99,1%.
Импорт российского железа и стальной продукции вырос на 3,8%, цветных металлов – сократился на 74,3%. Экспорт в Россию медицинских изделий увеличился на 2,4%. Сократились поставки пластиковых материалов – на 95,8%, резины – на 52,3%, бумаги – на 65,5%, генераторов – на 3,4%, компьютеров – на 85,7%. Объемы поставок деталей компьютеров выросли на 5000% до 1 т.
5 апреля Япония ограничила экспорт в Россию 164 категорий товаров, включая автомобильное моторное масло, литиевые аккумуляторы, пластмассу и стальные изделия.
В санкционный список также попали оптическое оборудование, ручные электрические инструменты, яхты и другие прогулочные или спортивные суда, неорганические химикаты и драгоценные металлы, вольфрамовый порошок, никель-гидридные аккумуляторы, минеральные топлива и др. Санкции вступили в силу с 17 апреля.
Также Токио ввел запрет на импорт непромышленных алмазов российского происхождения. Ограничение вступило в силу с 10 мая и касается камней от 1 карата.
Россия считает вводимые в ее отношении санкции незаконными. В МИД РФ заявили, что Москва даст адекватный ответ на новые ограничения Японии. По мнению исполняющего обязанности директора третьего департамента Азии МИД РФ Сергея Жесткого, санкции противоречат всякой логике и практической целесообразности и в конечном счете ударят по самой Японии.