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Минфин РФ поддержал инициативу о сохранении ставки НДС

Ведомости

Министерство финансов РФ поддерживает предложение депутатов и предпринимателей не повышать ставку НДС. Об этом заявил глава ведомства Антон Силуанов в ходе парламентских слушаний по совершенствованию налогового законодательства России, трансляция которых ведется на сайте Госдумы.

«Поддерживаем предложение депутатов и бизнеса, озвученное в рамках проведенных консультаций, не повышать ставку НДС, поскольку в нынешних условиях это может повлиять на увеличение инфляции», – сказал Силуанов.

В ходе слушаний депутаты обсуждают инициативы по совершенствованию налогового законодательства, подготовленные правительством.

25 апреля на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) президент Владимир Путин заявил, что важным шагом для улучшения инвестиционного климата должна стать донастройка налоговой системы. По словам главы государства, обновленные налоговые условия нужно зафиксировать на длительный срок. «Модернизация фискальной системы должна обеспечить более справедливое распределение налоговой нагрузки, при этом стимулировать бизнес, который развивается, инвестирует, в том числе в инфраструктурные, социальные, кадровые проекты, – словом, надо обеспечить стабильные и предсказуемые условия для надежной, уверенной работы бизнеса», – сказал тогда президент.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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