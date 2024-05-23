Минфин РФ поддержал инициативу о сохранении ставки НДС

25 апреля на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) президент Владимир Путин заявил, что важным шагом для улучшения инвестиционного климата должна стать донастройка налоговой системы. По словам главы государства, обновленные налоговые условия нужно зафиксировать на длительный срок. «Модернизация фискальной системы должна обеспечить более справедливое распределение налоговой нагрузки, при этом стимулировать бизнес, который развивается, инвестирует, в том числе в инфраструктурные, социальные, кадровые проекты, – словом, надо обеспечить стабильные и предсказуемые условия для надежной, уверенной работы бизнеса», – сказал тогда президент.