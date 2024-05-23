Минфин РФ поддержал инициативу о сохранении ставки НДС
Министерство финансов РФ поддерживает предложение депутатов и предпринимателей не повышать ставку НДС. Об этом заявил глава ведомства Антон Силуанов в ходе парламентских слушаний по совершенствованию налогового законодательства России, трансляция которых ведется на сайте Госдумы.
«Поддерживаем предложение депутатов и бизнеса, озвученное в рамках проведенных консультаций, не повышать ставку НДС, поскольку в нынешних условиях это может повлиять на увеличение инфляции», – сказал Силуанов.
В ходе слушаний депутаты обсуждают инициативы по совершенствованию налогового законодательства, подготовленные правительством.
25 апреля на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) президент Владимир Путин заявил, что важным шагом для улучшения инвестиционного климата должна стать донастройка налоговой системы. По словам главы государства, обновленные налоговые условия нужно зафиксировать на длительный срок. «Модернизация фискальной системы должна обеспечить более справедливое распределение налоговой нагрузки, при этом стимулировать бизнес, который развивается, инвестирует, в том числе в инфраструктурные, социальные, кадровые проекты, – словом, надо обеспечить стабильные и предсказуемые условия для надежной, уверенной работы бизнеса», – сказал тогда президент.