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Володин: военных спецоперации нужно вывести из-под прогрессивной налоговой шкалы

Ведомости

Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил вывести доходы участников специальной военной операции на Украине из-под прогрессивной шкалы налогообложения. Спикер ГД озвучил инициативу в ходе парламентских слушаний по совершенствованию налогового законодательства России, трансляция которых ведется на сайте нижней палаты парламента.

Володин подчеркнул, что прогрессивная шкала НДФЛ должна быть справедливой, и распространение ее на участников спецоперации недопустимо.

«Коллеги, надеюсь, что вы поддержите это предложение: давайте сразу скажем, что она не коснется доходов участников специальной военной операции. Они защищают нас, они защищают страну. Они получают вознаграждение за подвиги, уничтоженную технику <...> Хотелось бы, чтобы сразу правительство учло предложение Государственной думы: из повышенного налогообложения, прогрессивной шкалы мы выводим с вами доходы участников специальной военной операции», – сказал он.

Министерство финансов предложение поддержит, заявил глава ведомства Антон Силуанов.

«Это абсолютно справедливое предложение, потому что наши бойцы, те, кто сегодня участвует в специальной военной операции, конечно, нуждаются в нашем внимании и поддержке. И если мы можем это сделать через налоговые предложения, это будет обязательно сделано», – сказал министр.

В ходе слушаний депутаты обсуждают инициативы по совершенствованию налогового законодательства, подготовленные правительством.

25 апреля на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) президент Владимир Путин заявил, что важным шагом для улучшения инвестиционного климата должна стать донастройка налоговой системы. По словам главы государства, обновленные налоговые условия нужно зафиксировать на длительный срок. Он подчеркивал, что необходимо обеспечить «стабильные и предсказуемые условия для надежной, уверенной работы бизнеса».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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