Володин: военных спецоперации нужно вывести из-под прогрессивной налоговой шкалы

«Коллеги, надеюсь, что вы поддержите это предложение: давайте сразу скажем, что она не коснется доходов участников специальной военной операции. Они защищают нас, они защищают страну. Они получают вознаграждение за подвиги, уничтоженную технику <...> Хотелось бы, чтобы сразу правительство учло предложение Государственной думы: из повышенного налогообложения, прогрессивной шкалы мы выводим с вами доходы участников специальной военной операции», – сказал он.